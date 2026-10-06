Свят

Украйна се готви за мащабен руски удар

Той призова украинците да се пазят и да реагират незабавно при сигнали за ракетна опасност

Николай Киров Николай Киров

6 октомври 2026, 23:15
Украйна се готви за мащабен руски удар
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна разполага с актуална информация за подготовката на Русия за мащабен удар.

Той призова украинците да се пазят и да реагират незабавно при сигнали за ракетна опасност.

Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака

По думите му украинските служби и Военновъздушните сили са готови да противодействат на атаката, доколкото позволяват възможностите на страната за противовъздушна отбрана.

Зеленски подчерта, че много зависи и от международните партньори на Украйна - от готовността на отделните държави да предоставят необходимите отбранителни способности. Той посочи по-специално САЩ и Европа и призова за политическа воля за оказване на допълнителна помощ.

Зеленски предупреди за масирана руска атака тази нощ

Украинският президент заяви, че светът е по-силен от „руското зло“ и че защитата на човешкия живот трябва да бъде споделена отговорност.

Редактор: Николай Киров
Володимир Зеленски Украйна Русия масирана атака
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