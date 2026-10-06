Украйна се готви за мащабен руски удар

У краинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна разполага с актуална информация за подготовката на Русия за мащабен удар.
Той призова украинците да се пазят и да реагират незабавно при сигнали за ракетна опасност.
Зеленски: Русия подготвя нова масирана атака
По думите му украинските служби и Военновъздушните сили са готови да противодействат на атаката, доколкото позволяват възможностите на страната за противовъздушна отбрана.
Зеленски подчерта, че много зависи и от международните партньори на Украйна - от готовността на отделните държави да предоставят необходимите отбранителни способности. Той посочи по-специално САЩ и Европа и призова за политическа воля за оказване на допълнителна помощ.
Зеленски предупреди за масирана руска атака тази нощ
Украинският президент заяви, че светът е по-силен от „руското зло“ и че защитата на човешкия живот трябва да бъде споделена отговорност.