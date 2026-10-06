Хърватия и в Северна Македония спряха имунизациите с българска БЦЖ

М инистерството на здравеопазването на Северна Македония временно е спряло ваксинацията с ваксина за туберкулоза БЦЖ, съобщават медиите в страната. До тази мярка се е стигнало, след като Хърватската агенция по лекарствата е предприела същото действие по отношение на БЦЖ ваксина на български производител, за да разследва дали тя е причина за остеомиелит при четири бебета в Хърватия.

Имунизационната комисия към Министерството на здравеопазването на Северна Македония потвърждава, че ваксината, която се използва в страната, е от същия производител, който я доставя в Хърватия, а имунизацията в Северна Македония е спряна, докато не бъде получена пълна информация за серията на ваксината, качеството ѝ и евентуалната връзка с появата на нежелани реакции.

България остава на челни места по заболеваемост от туберколоза

От Министерството на здравеопазването на Северна Македония уточняват, че през последните десет години в Агенцията по лекарствата в страната има само един сигнал за предполагаема нежелана реакция по отношение на тази ваксина, който е от 2022 г. и е свързан с появата на абсцес на мястото на приложение на ваксината, реакция, описана в инструкциите за употреба на препарата.

Кои са задължителните ваксини в България и на каква възраст се поставят?

Имунизацията с БЦЖ ваксина в Северна Македония е задължителна, в момента в Института по туберкулоза има 95 пациенти с туберкулоза, 83 от които са от тази година. В Детската болница „Козле“ в Скопие през 2025 г. са регистрирани 15 случая, а през 2026 г. са регистрирани 12 нови случая на заболяването.