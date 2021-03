Tesla вече може да се купува с биткойн

К акто обеща през февруари, клиентите на Tesla вече може да купуват своите електрически автомобили с биткойни, с което направи голяма крачка към използването на криптовалутата за търговски трансакции.

Новината за това дойде по официалния за Мъск канал. В Twitter той написа: "You can now buy a Tesla with bitcoin" (Вече може да купувате Tesla с биткойн), добавяйки, че тази опция ще е налична извън САЩ по-късно през годината.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

През януари стана ясно, че Tesla е закупила биткойни на стойност $1,5 млрд., подготвяйки се за приемането на криптовалутата като официално разплащателно средство. Този акт тогава доведе до скок на биткойна до рекордните $62 000.

Поредният туит на Мъск също оказа благотворно влияние върху стойността на дигиталната валута, която се увеличи с 4% до $56 429.

Според Мъск, биткойните няма да се конвертират в традиционна валута, но повече за това все още пази в тайна. Знае се, че Tesla използва „вътрешен и опън сорс софтуер”. Повечето големи компании, като AT&T Inc и Microsoft Corp, които позволяват на клиентите си да плащат с биткойн обикновено използват специализирани процесори за плащане, които конвертират криптовалутата в долари (или друга приета валута), след което я изпращат към компанията.

След като Tesla инвестира в биткойна, Mastercard и Bank of New York Mellon Corp също прегърнаха идеята, което може да се приеме като знак, че биткойнът и други криптовалути може да станат нещо нормално в инвеститорските портфолия.

Изпълнителният директор на Uber Дара Хосровшахи заяви, че компанията е обмислила и „бързо се е отказала” от идеята да инвестира в биткойн, но Uber може да приеме криптовалутата като начин за разплащане.

Сега на дневен ред е решението General Motors, който разглежда възможността за приемане на биткойн като средство за разплащане.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още любопитно съдържание последвайте страницата ни в Instagram .

И VW спира развитието на нови ДВГ

А бяха времена, когато Passat използваше W8 двигател

Пролетта дойде, Dacia обяви цените на електрическия Spring