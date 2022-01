Мъж, отвлечен преди 33 години, намери майка си

М ъж от Китай, който е бил отвлечен през 1989 година, се събра отново с биологичната си майка, след като нарисувал по памет карта на селото си.

On the first day of the new year, Li Jingwei, who was abducted from his hometown in Yunnan province when he was four, reunited with his mother in Henan province, thanks to a hand-drawn map of his hometown. pic.twitter.com/m0IoGgUCa8