Трагедията зад родителския съвет „Не говори с непознати“

В сяка година в САЩ изчезват 800 000 деца под 18 години и това е само броят на регистрираните случаи. Назад в историята, дълго време тези истории не привличали вниманието на хората.

Впоследствие, благодарение на медиите тези случаи добиват популярност и печелят загрижеността на милиони. Но кой е първият случай на изчезнало дете, който окупира вестникарските заглавия – това е едно малко момче на име Чарли Рос.

Отвличането на Чарли Рос

В средата на лятото на 1874 г. във Филаделфия Чарлз Брустър Рос (на 4 години) и по-големият му брат Уолтър (на 5 години) прекарвали дните си в игра в двора на дома им в добре развития квартал Джърмантаун.

Един ден в края на юни Уолтър казал на баща си, че двама мъже в карета се приближили до тях и им предложили бонбони. Обезпокоен, бащата предупредил момчетата, че ако мъжете се върнат, не трябва да вземат бонбони от тях или от който и да било друг непознат. Момчетата се съгласяват. В следващите дни до 4 юли бащата не чува нищо за непознатите. Децата умоляват баща си да им купи фойерверки за празника, той казва, че ще го направи на самият ден, но в крайна сметка отстъпва и решава да ги изненада, когато се прибира от работа вечерта на 1 юли.

Когато се прибира, той не вижда момчетата, а прислугата му казва, че били отпред на тротоара и си играели с децата на съседите. След като не ги вижда в предния двор, бащата изпраща хора да питат из квартала дали някой знае къде са синовете му. Той все още не е много разтревожен, тъй като предполага, че са отишли на гости при приятел. Вървейки из квартала обаче един съсед го попитал дали момчетата биха се качили в превозно средство на непознати.

Изглежда, че няколко часа по-рано съсед на семейство Рос е видял момчетата да се качват в карета с двама непознати мъже. Г-н Рос веднага се сетил за мъжете, предлагали бонбони на децата му дни по-рано и веднага отишъл в полицията.

