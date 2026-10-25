Кървава разправа след мач в САЩ: 12 ранени при масова стрелба, нападателят се издирва

Н ай-малко 12 души, включително шест деца, бяха ранени при стрелба близо до футболен стадион в Талахаси, щата Флорида, по време на уикенда за завръщането на бившите възпитаници на местния университет, предаде Асошиейтед прес.

Началникът на полицията в Талахаси Лорънс Ревел заяви пред журналисти, че няма задържани. Според полицията предварителното разследване показва, че преди стрелбата е имало спречкване и бой. Инцидентът е станал след футболен мач в оживен район.

Единадесет от пострадалите са получили огнестрелни рани, а най-малко трима са с тежки наранявания.

Университетът заяви в социалните мрежи, че стрелбата е станала близо до кампуса му и че учебното заведение не е засегнато и остава в безопасност.