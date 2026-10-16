Защо Украйна е безпомощна без интернет мрежата на Илон Мъск

С ателитите Starlink, управлявани от компанията SpaceX на Илон Мъск, осигуряват високоскоростен интернет - нещо, на което модерната война разчита изключително много.

За Украйна системата е от жизненоважно значение за комуникациите на бойното поле и за ефективното водене на война с дронове. Чрез Starlink украинските дронове могат да поддържат връзка с операторите си на по-големи разстояния в сравнение с конвенционалните радиомрежи и са по-малко уязвими на радиоелектронно заглушаване.

Във вторник вечерта обаче Starlink внезапно и неочаквано ограничи скоростта, с която дроновете могат да летят, докато поддържат интернет връзка. Това прекъсна редица бойни мисии, съобщи висш украински представител, и възпрепятства способността на Киев да се защитава от връхлитащите руски атаки. Ограничението от 100 мили в час (160 км/ч) означаваше, че всеки дрон, движещ се с по-висока скорост, губеше връзка и практически ставаше неизползваем.

„Starlink дава на Украйна способността да вижда какво идва и да защитава хората си. Ако спрете това, повече хора ще загинат и това е много цинично и безсърдечно решение да се забави системата по начина, по който беше направено“, заяви Курт Волкер, бивш посланик на САЩ в НАТО, пред предаването Today на BBC Radio 4.

Свързаността беше възстановена до сряда вечерта.

Това действие за пореден път показа как Starlink може да влияе върху конфликта, който се води от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., пише Би Би Си (BBC)

Какво представляват Starlink и Starshield?

Starlink е интернет мрежа, която използва сателити в ниска околоземна орбита за осигуряване на свързаност, особено в отдалечени райони и на бойното поле. В момента тя разчита на повече от 10 000 активни сателита, което прави Starlink най-голямата сателитна констелация в света.

Тя е собственост на SpaceX на Илон Мъск и е най-големият източник на приходи за компанията.

Докато Starlink е за цивилна употреба, Starshield е нейната военна сестринска услуга, създадена за Пентагона. Starshield разчита на мрежата Starlink, но разполага с по-високо ниво на сигурност, като например засилено криптиране, така че чувствителна информация да може да се предава без прихващане.

Правителството на САЩ позволи на Украйна да използва Starlink и Starshield за своята отбрана срещу Русия. Мъск прекъсна достъпа на Москва до услугата през февруари, давайки предимство на Киев в конфликта.

Как работи Starlink на бойното поле?

Казано просто, Starlink използва хилядите си сателити, за да изпраща високоскоростен интернет практически до всяко кътче на земното кълбо, като използва наземни терминали, които потребителите могат лесно да купят и инсталират сами. Както казва Мъск, те имат две инструкции: „насочи към небето, включи в контакта“.

Това ги прави идеални за употреба на бойното поле. „Това е връзка… която практически можете да използвате много бързо, нямате нужда от специално оборудване, няма нужда да се подготвяте, просто отивате на терен и обикновено работи“, каза Нео, войник от една от украинските единици за разузнаване с дронове, пред предаването Today. „Това опростява работата ни, защото можем да предаваме или да излъчваме на живо нашите разузнавателни операции“, добави той.

Мрежата се превърна в „гръбнака на военните комуникации в Украйна“, заяви Джордж Барос от Института за изследване на войната (ISW), и се използва от военноморските, сухопътните и военновъздушните сили на Киев.

Тя е от решаващо значение за ефективното използване на оръжия като дроновете, които се свързват с мрежата, така че операторите да виждат целите си в реално време, зачитайки минимално време между идентифицирането и поразяването на целта, обясни Барос пред BBC.

Тъй като Русия няма разрешение да използва Starlink, когато Украйна изпраща ракети с голям обсег дълбоко в Русия, за да удари петролни рафинерии, мрежата там не работи.

Що се отнася до самозащитата на Украйна, тя разчита на мрежата Starlink, за да защитава собственото си небе от връхлитащи руски атаки, особено от реактивните дронове „Шахед“, добави Барос.

„Шахед“-ите летят със скорост над 198 мили в час (319 км/ч), което означава, че ограничението на Starlink направи опитите на Украйна да ги прехваща практически невъзможни. За Нео това означава, че всяко умишлено ограничение на мрежата Starlink е „предателство“.

Тъй като няма готов заместител на мрежата Starlink, всяко ограничение на скоростта или загуба на свързаност има огромни последици за украинската отбрана, а скорошните ограничения показаха колко зависим е Киев от тази мрежа.

Въпреки че Starlink може да осигури достъп почти навсякъде по света, това не означава, че той може да се използва навсякъде, държавите трябва да имат лиценз за използването му. Русия е едно от местата, където услугата не е разрешена, въпреки че в миналото Киев заявяваше, че Москва все пак успява да се сдобие с терминали и да ги използва в окупираните територии в Украйна.

„Ако SpaceX научи, че терминал на Starlink се използва от санкционирана или неоторизирана страна, ние проучваме сигнала и предприемаме действия за деактивиране на терминала, ако бъде потвърдено“, заявиха от Starlink през 2024 г.

Но с десетки хиляди терминали само в Украйна, определянето кои терминали са разрешени и кои не, може да се окаже почти невъзможна задача.

Защо Starlink ограничи скоростта на дроновете?

Отговорът остава неясен. По време на посещението си в Лондон в сряда Зеленски заяви, че се надява това да е било просто грешка. В последващо интервю за Financial Times обаче той каза: „Това не беше технически проблем, това беше решение“.

Мъск заяви, че Starshield се управлява от правителството на САЩ и загатна, че Пентагонът може да носи отговорност. „Системите Starshield са собственост и под контрола на правителството на САЩ. Всички ограничения на скоростта или ползването се решават от американската армия и в крайна сметка от президента на САЩ“, написа той в X.

Той добави: „Starlink е търговска услуга, собственост и под контрола на SpaceX. Използването на Starlink е ограничено до цивилни или отбранителни дейности и не може да се използва за нападателни военни действия, тъй като това би било неподходящо за търговска компания“.

Ограниченията във вторник вечерта дойдоха в момент, когато Русия нанесе опустошителни атаки срещу Украйна, които оставиха 600 000 души без ток и удариха комуникационни и енергийни съоръжения, използвани от украинската армия. Жителите заявиха, че не са получили никакво предупреждение за връхлитащите дронове преди те да ги ударят.

„Ясно е, че това действие не може да бъде съвпадение и е свързано с настоящата политическа ситуация“, написа съветникът на Зеленски Серхий Бескрестнов в Telegram в сряда сутринта.

Отношенията между САЩ и Украйна се влошиха напоследък, особено откакто САЩ обявиха сделка с Русия за внос на неин дизел на американския пазар. Зеленски нарече това подарък за руския президент Владимир Путин, а в отговор Доналд Тръмп заяви, че смята, че „е време Украйна да получи нов президент“.

В неделя Тръмп обяви примирие спрямо енергийната инфраструктура, но три дни по-късно Украйна съобщи, че ще възобнови ударите, обвинявайки Русия, че го игнорира (Кремъл заяви, че никога не е давал съгласие за примирие), а САЩ, че оттеглят критична подкрепа.

Зеленски обвини САЩ, че са заплашили да спрат предоставянето на разузнавателна информация, ако Украйна продължи да атакува руски петролни съоръжения. Тръмп отрече това, но миналата седмица заяви пред журналисти, че за Зеленски „е най-добре незабавно да спре“ ударите.

Докато беше в Лондон, Зеленски потвърди, че се чувства предаден от САЩ.

Сделката на Тръмп с Русия е най-новият опит на неговата администрация да свали цените на горивата в САЩ преди междинните избори следващия месец, след месеци, прекарани в борба с политическите последици от войната в Иран. Този конфликт, който започна през февруари, доведе до скок на цените, което влоши позициите на Тръмп пред американското общество.