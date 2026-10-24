А мериканската сателитна интернет услуга Starlink, която е от жизненоважно значение за противовъздушната отбрана на Украйна, отново функционира нормално в страната, съобщи украинското Министерство на отбраната, цитирано от агенция ДПА.7

Оръжие в ръцете на Мъск: Какво се случва със Starlink в Украйна

Системите отчитат възстановяване на скоростите при Starshield, заяви украинският министър на отбраната Евген Хмара, визирайки специализираната услуга на компанията на Илон Мъск, предназначена за правителствени и военни нужди.

Starlink все още бави атаките на Украйна, въпреки думите на Тръмп

Хмара добави, че функционалността на Starlink е от решаващо значение за фронтовата линия, военните операции, използването на дронове, логистиката и комуникациите.

От миналата седмица украинските военни се сблъскваха с прекъсвания на връзката чрез Starlink, когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч. Това се отрази на способността на Украйна да противодейства на бързите руски реактивни дронове, както и да извършва собствени атаки срещу Русия.

В продължение на дни не беше ясно кой носи отговорност за ограниченията в работата на системата. Мъск заяви, че правителството на САЩ взема решенията относно използването на Starshield, докато Starlink не може да се използва за настъпателни цели, а само за отбрана.

Защо Украйна е безпомощна без интернет мрежата на Илон Мъск

Преди дни президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Мъск е премахнал ограниченията на скоростта. Въпреки това от Украйна продължиха да постъпват оплаквания, че системата все още не работи нормално. Снощи украинският президент Володимир Зеленски отново изрази недоволство, че системата все още не функционира пълноценно.

Украйна свързва ограниченията в работата на системата със силния натиск от страна на САЩ върху Киев да направи отстъпки във войната с Русия. В публикация в платформата Х Мъск заяви, че е време Зеленски да се оттегли от поста си.