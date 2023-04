Мъск отказа да изтрие скандална публикация на Медведев в Twitter

А мериканският предприемач Илон Мъск, който ръководи Tesla и SpaceX и е собственик на Twitter, отказа да изтрие изявление, публикувано по-рано от заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в социалната мрежа Twitter, съобщи ТАСС.

Един от абонатите на социалната мрежа по-рано насочи вниманието на Мъск към публикация на Медведев от събота, в който той заяви, че Украйна вече не е нужна на никого. Коментарът предизвика гневни реакции на стотици потребители, които поискаха блокиране на акаунта на руския политик.

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,…