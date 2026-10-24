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Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

Великите мъже на историята прекараха години в опити да огънат войната в Украйна според волята си. Уви, именно Мелания Тръмп, по-позната с мълчанието си, отколкото с държавническите си умения, може да е постигнала нещо, което се изплъзна на най-могъщите мъже в света

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 09:58
Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки
Мелания Тръмп   
Източник: GettyImages

В еликите мъже на историята прекараха години в опити да огънат войната в Украйна според волята си. Уви, именно Мелания Тръмп, известната с енигматичността си първа дама, по-позната с мълчанието си, отколкото с държавническите си умения, може да е постигнала нещо, което се изплъзна на най-могъщите мъже в света.

Да убеди Русия и Украйна да спрат да стрелят, макар и само за няколко дни, в един малък ъгъл на бойното поле.

В петък Белият дом обяви, че първата дама е договорила локално примирие между Русия и Украйна в Олешки - опустошен град под руска окупация. Планирано да започне на 29 октомври, споразумението има за цел да позволи внасянето на хуманитарни доставки и изтеглянето на цивилното население.

Постижението остава предварително, но съобщението предлага странен обрат в обичайната йерархия на международните отношения: докато президентите разсъждават върху архитектурата на мира, първата дама е преговаряла за неговите детайли, пише списание Newsweek в свой анализ.

Доналд Тръмп мечтае да договори мира, който се изплъзна на неговите предшественици, докато Владимир Путин се стреми да диктува условията, при които войната да приключи. Си Дзинпин се позиционира като потенциален миротворец, а Еманюел Макрон се бори да задържи Европа на масата за преговори. Всеки от тях действа на великата сцена на историята, където се гради репутация и се решава съдбата на народите.

Съобщената интервенция на Мелания обаче действа в по-малък, макар и много по-радикален мащаб.

Според Белия дом в Олешки остават приблизително от 1700 до 2000 души, предимно възрастни жители, заедно с около 50 деца. В миналото градът е помещавал около 24 000 души.

Първата дама казва, че тя и нейният представител са преговаряли директно с руското и украинското ръководство, създавайки процедури за хуманитарен достъп, разчистване на мини и доброволна евакуация.

Има нещо абсурдно скромно в тази амбиция. Да вкараш храна в един град, да изведеш възрастните хора и да държиш артилерията тиха достатъчно дълго, за да постигнеш и двете. Човек би си помислил, че великите мъже на историята са опитвали да направят това досега.

Може би именно скромността на всичко това е ключът към успеха. Едно цялостно уреждане изисква воюващите страни да помирят несъвместими визии за бъдещето на Украйна. От друга страна, една хуманитарна пауза изисква от тях да се съгласят за нещо по-непосредствено, че цивилните трябва да могат да оцелеят. Напредъкът в периферията изглежда е изместил напредъка в центъра.

Мелания не реши войната, разбира се.

Примирието обхващащо един окупиран град, все още не е започнало, а Русия и Украйна не са потвърдили независимо условията, според Асошиейтед Прес.

И все пак първата дама разполага с нещо, което липсва на великите стратези - лукса да иска по-малко.

Предишните ѝ усилия да събере деца, разделени от войната, според информациите са отворили канала за комуникация и към двете правителства. Белият дом съобщава, че тези усилия са събрали отново 34 деца. Сега същият канал може да предложи на възрастните цивилни път навън.

Има известна ирония във факта, че жената, дълго смятана за най-неразгадаемата фигура в Белия дом на Тръмп, се превръща в неговия най-невероятен хуманитарен преговарящ.

Историята пази своите мраморни паметници за мъжете, които преначертават граници, но Мелания Тръмп се опитва да направи нещо значително по-малко монументално: да помогне на хората да преминат през една граница живи.

Великите мъже могат да продължат да спорят за това кой ще влезе в историята. В Олешки няколко хиляди души чакат да видят дали ще успеят да оцелеят в нея.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
Мелания Тръмп Война в Украйна Олешки Хуманитарно примирие Дипломация Първа дама Преговори Евакуация на цивилни Хуманитарна помощ Миротворчество
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