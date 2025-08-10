С ловашкият министър-председател Роберт Фицо заяви, че Киев „ще трябва да плати скъпо“ за това, че „Западът не е успял да отслаби Русия, използвайки Украйна“, преди насрочената среща между Путин и Тръмп на 15 август.

„Всички вече знаят, че конфликтът има сериозни корени в най-новата история, че няма военно решение, всички вече знаят, че членството на Украйна в НАТО е невъзможно“, обяви Фицо.

Той използва африканска поговорка за „тревата“ и „слоновете“ срещу Украйна, заявявайки: „Независимо как ще се развият преговорите на слоновете на 15 август, тревата ще пострада – в този случай Украйна“.

Словакия блокира новите санкции на ЕС срещу Русия

Външното министерство на Украйна незабавно осъди Фицо за „открито обидна реторика срещу Украйна и украинския народ“ и предупреди да не се използват „неприятелски фолклорни алегории“, съобщи „Киев Индипендънт“..

„Това е лекомислие, което обижда паметта на мъртвите, страданията на милиони украински семейства и жертвата на онези, които се борят за свобода“, се казва в изявление на украинското външно министерство.

Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август

Напрежението между Украйна и Словакия, членка на ЕС, възниква в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин планират да се срещнат в Аляска на 15 август за преговори за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано Си Ен Ен съобщи, че участието на Украйна след срещата между Путин и Тръмп не е изключено, но досега тя не е посочена сред участниците в срещата на върха в Аляска.

Какво е общото между Путин, Орбан и Фицо

Повече от три години след началото на пълномащабната война някои европейски страни, включително Словакия и Унгария, поддържат приятелски отношения с Москва, въпреки критиките от Киев и други западни съюзници.

Фицо посети Москва през декември 2024 г. и поддържа по-тесни връзки с Русия.