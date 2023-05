Турски сеизмолог: 64% риск от земетресение над 7 по Рихтер в Истанбул

И звестен турски сеизмолог изчисли риска от земетресение с магнитуд над 7 по Рихтер в Истанбул на 64 процента, съобщава турската частна телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Istanbul to be hit by major quake in next 7 years with 64% chance, Kandilli Observatory professor warns https://t.co/EY1vOPLhkx — Duvar English (@DuvarEnglish) February 21, 2023

Проф. Наджи Гьорюр, който говори на семинар в истанбулския университет Сабанджъ, напомни в този контекст за необходимостта от дейности за изграждане на устойчиви на земетресения жилищни райони.

"Има реалност, която трябва да приемем. Турция е земетръсна страна. Във всеки момент, на всяко място може да стане земетресение. Може да загубим хиляди хора само за една нощ", каза Гьорюр.

The 7.8-magnitude earthquake and the 7.5 aftershock were in the East Anatolian Fault Zone. But there have been several extremely deadly quakes in the North Anatolian Fault Zones too, including one in 1999 near Istanbul that killed about 17,000 people. https://t.co/y9INYEH4bF pic.twitter.com/pZNoXPRjCu — The New York Times (@nytimes) February 7, 2023

По думите на експерта вероятността в Истанбул да стане земетресение с магнитуд 7 или повече до 2029 г. се изчислява на 64 на сто. Този риск, както той обясни, е валиден за 30-годишния период след силното земетресение в района през 1999 г., като е възможно отклонение от плюс/минус 15 години.

Istanbul is home to up to 20 million people, many of them still haunted by memories of Turkey's major 1999 earthquake, when more than 17,000 people died, including 1,000 in their city.#istanbul #earthquake #1999 pic.twitter.com/Zj4vN351EZ — Islam Channel (@Islamchannel) March 17, 2023





"Това означава, че когато разглеждаме най-добрия сценарий, може да имаме време до 2044 г.", каза още проф. Гьорюр.

На 17 август 1999 г. земетресение със сила 7,5 в района на Истанбул отне живота на най-малко 17 000 души.