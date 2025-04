Мост се срути в Пекин

М ост се е срутил в североизточния квартал Шуни в Пекин, според властите и изображения, разпространени в социалните мрежи, съобщи Асошиейтед прес.

Не се съобщава за пострадали, пише в социалната мрежа Уейбо Общинската комисия по транспорта на Пекин.

Части от моста са били повредени, след като днес сутринта избухнал пожар, съобщиха от комисията. Движението е било спряно и в двете посоки, а по-късно пожарът е бил потушен. Властите разследват причината за него.

A bridge in Beijing has experienced smoke and a collapse, with no casualties reported so far. pic.twitter.com/pq81q3dM63