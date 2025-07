Русия обвини Украйна в атака срещу АЕЦ „Запорожие“

У краински дронове са атакували тренировъчен център в Запорожката атомна електроцентрала в неделя вечерта, съобщи в понеделник руската администрация на контролираната от Русия централа в Украйна, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

„Врагът е използвал три безпилотни летателни апарата“,

съобщи администрацията в приложението за съобщения Telegram. Тя добави, че „не са регистрирани критични“ щети.

Ройтерс не можа да потвърди независимо руските твърдения. Съобщенията от Русия идват ден след като МААЕ, орган на ООН за ядрена безопасност, заяви, че е чула стотици изстрели от стрелково оръжие късно в събота в централата.

The International Atomic Energy Agency (IAEA) announced on Sunday that it had detected heavy gunfire from light weapons near #Ukraine’s #Zaporizhzhia Nuclear Power Planthttps://t.co/mHTP1DI4C7