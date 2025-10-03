Свят

Мощно земетресение удари Индонезия

Няма данни за пострадали

3 октомври 2025, 06:48
Мощно земетресение удари Индонезия
Източник: БТА

З еметресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.

Силно земетресение разлюля Индонезия

Засега няма данни за пострадали и щети.

В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.

 Индонезия е държава, разположена в силно сеизмична зона, известна като "Огнения пръстен" на Тихия океан. Този геоложки феномен представлява подковообразна област, характеризираща се с висока честота на земетресения и вулканични изригвания.

Постоянната сеизмична активност в архипелага е резултат от сблъсъка на няколко основни тектонични плочи:

  1. Евразийската,
  2. Тихоокеанската и
  3. Индо-Австралийската, които се срещат под територията на страната.

Това превръща земетресенията, вариращи от слаби трусове до силни разрушителни събития, в често срещано явление за индонезийското население.

Международни институции като Германския изследователски център за геонауки (GFZ) играят ключова роля в глобалното наблюдение на тези събития. Те предоставят критична информация за магнитуда и дълбочината на земетресенията, данни, които са от съществено значение за местните власти и системите за ранно предупреждение.

От своя страна, индонезийските агенции като BMKG (Агенция за метеорология, климатология и геофизика) са отговорни за мониторинга на национално ниво и издаването на предупреждения. 

Източник: BTA, Светослав Танчев    
Земетресение Индонезия Западен Папуа Магнитуд 5 4 Трус
Последвайте ни

По темата

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

България е на 56-то място по икономическа свобода в света

pariteni.bg
Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

Радикално нова батерия за EV увеличава пробега с 50%

carmarket.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 14 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 10 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 13 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Свят Преди 4 минути

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Любопитно Преди 42 минути

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Технологии Преди 1 час

Защитават ли телефона по-добре или са само суета

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

България Преди 7 часа

Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

България Преди 7 часа

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Подарък от съдбата върна д-р Коеджикова и Александра обратно в голямата игра

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 7 часа

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България Преди 10 часа

Последният контакт с нея е от събота вечерта

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

България Преди 11 часа

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа

Свят Преди 11 часа

ООН: Блокадата на Газа е незаконна

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Новодошлата на Блатото Александра с важна роля при елиминациите на изгнаниците

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 13 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

България Преди 13 часа

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

На първо четене: До 5 години затвор за домове за възрастни без лиценз

България Преди 13 часа

Предложението на Министерския съвет предвижда наказание до три години лишаване от свобода или пробация за управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България изгуби 1% от икономиката си заради горещините и сушата през 2025 г

България Преди 13 часа

Икономическите загуби от горещи вълни, суши и наводнения само в Европейския съюз през лятото на 2025 г. възлизат на 43 милиарда евро

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Вердон: Бетис нямаше много чисти положения

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение от Реал Мадрид в Евролигата

Gong.bg

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Nova.bg

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

Nova.bg