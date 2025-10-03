Мощно земетресение удари Индонезия

З еметресение с магнитуд 5,4 разтърси тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), предаде Ройтерс.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, уточни германският център.

Силно земетресение разлюля Индонезия

Засега няма данни за пострадали и щети.

В района не е обявено предупреждение за опасност от цунами.

Индонезия е държава, разположена в силно сеизмична зона, известна като "Огнения пръстен" на Тихия океан. Този геоложки феномен представлява подковообразна област, характеризираща се с висока честота на земетресения и вулканични изригвания.

Постоянната сеизмична активност в архипелага е резултат от сблъсъка на няколко основни тектонични плочи:

Евразийската, Тихоокеанската и Индо-Австралийската, които се срещат под територията на страната.

Това превръща земетресенията, вариращи от слаби трусове до силни разрушителни събития, в често срещано явление за индонезийското население.

Международни институции като Германския изследователски център за геонауки (GFZ) играят ключова роля в глобалното наблюдение на тези събития. Те предоставят критична информация за магнитуда и дълбочината на земетресенията, данни, които са от съществено значение за местните власти и системите за ранно предупреждение.

От своя страна, индонезийските агенции като BMKG (Агенция за метеорология, климатология и геофизика) са отговорни за мониторинга на национално ниво и издаването на предупреждения.