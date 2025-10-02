Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

З еметресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Трусът е усетен особено осезаемо в азиатската част на мегаполиса. Трусът е бил кратък, няколко секунди, но е предизвикал силна паника, много хора са излезли на улицата.

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3.

Не се съобщава за пострадали и разрушения.