Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул

Трусът е станал малко преди 15:00 часа местно време

2 октомври 2025, 15:31
Земетресение под Мраморно море разтърси Истанбул
Източник: iStock/Getty Images

З еметресение разтърси Истанбул малко преди 15 часа днес. Трусът е усетен особено осезаемо в азиатската част на мегаполиса. Трусът е бил кратък, няколко секунди, но е предизвикал силна паника, много хора са излезли на улицата.

Земетресение от 4.8 по Рихтер разтърси Западна Турция

От Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) обявиха, че трусът е бил с магнитуд 5,0 по Рихтер на дълбочина 6,7 км в Мраморно море в района на Мармара Ереглиси.

Същият магнитуд отчита и Европейският средиземноморски сеизмологичен център, докато според сеизмологичната обсерватория "Кандилли" в Истанбул магнитудът е бил от 5,3. 

Жертва и десетки ранени след силното земетресение в Турция

Не се съобщава за пострадали и разрушения.

Източник: БТА, Нахиде Дениз    
земетресение Истанбул
