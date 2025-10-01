Земетресение разлюля гръцкия остров Закинтос

З еметресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край югозападния бряг на остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамиката към Националната обсерватория в Атина, предава eKathimerini.

Епицентърът на труса е бил на около 12 км западно-югозападно от Кери, на дълбочина от приблизително 18 км.

Няма данни за пострадали или нанесени щети.

Гърция е разположена в един от най-сеизмично активните райони в света, което прави земетресенията често явление за страната и нейните множество острови. Остров Закинтос, намиращ се в Йонийско море, не прави изключение и има дълга история на силни земни трусове.

Тази сеизмична активност е резултат от сложното взаимодействие на тектоничните плочи в Източното Средиземноморие.

Едно от най-опустошителните събития в съвременната история на Закинтос е земетресението от 1953 година. Тогава трус с магнитуд 6,8 по скалата на Рихтер причинява почти пълното разрушение на острова, оставяйки трайна следа в паметта на местното население и архитектурния облик.

В последвалите десетилетия Закинтос многократно е бил епицентър на значителни земетресения. През април 2006 година островът е разлюлян от серия силни трусове, включително регистрирани с магнитуд 5,7 на 5 април, последвани от други два с магнитуд 5,7 и 5,9 на 11 април. Тези събития предизвикват паника сред жителите, които напускат домовете си.

Тогавашният директор на Института по геодинамика в Атина, Йоргос Ставракакис, подчертава значението на вторичните трусове за развитието на сеизмичната активност.

През септември 2022 година е регистрирано земетресение от 5,5 по Рихтер югозападно от Закинтос, съпроводено от вторични трусове с по-малък магнитуд. По-скорошна активност включва трус от 4,1 по Рихтер през юли 2025 година, също край бреговете на острова, по данни на Института по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

Настоящото земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер, регистрирано на 12 км западно-югозападно от Кери, е поредното напомняне за постоянния сеизмичен риск в региона. Въпреки, че този път няма данни за пострадали или значителни щети, историята на Закинтос е неразривно свързана с мощните сили под земната кора, формиращи както географията, така и ежедневието на жителите му.