Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета

Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно

5 октомври 2025, 15:45
Мощна буря парализира части от Европа - предизвика прекъсвания на тока и повали дървета
С илна буря над някои части от Северозападна Европа повали дървета и наложи да бъдат отменени полети, но към момента няма информация за сериозни щети, предаде ДПА. 

В белгийската столица Брюксел пожарната служба се е отзовала на около 90 сигнала, предимно за паднали дървета или счупени клони, съобщи днес белгийската информационна агенция Белга. Многобройни сигнали и имуществени щети са били отчетени и в други части на страната.

В Шотландия и Норвегия някои домакинства все още бяха без ток тази сутрин. Очаква се електроподаването да бъде възстановено постепенно. Електропроводи са били сериозно повредени от паднали дървета. 

Според норвежката телевизия Ен Ер Ко десетки хиляди домакинства в южната и в централната част на скандинавската страна все още са без ток и днес.

В Шотландия се очакват смущения в графиците на железопътния транспорт, тъй като ремонтните работи продължават, съобщи британската агенция Пи Ей.

В Нидерландия предупреждението за опасна буря вече е отменено. Не се съобщава за значителни щети, но някои пътища бяха блокирани поради паднали дървета. 

На летището в Амстердам, където вчера бяха отменени около 150 пристигащи и заминаващи полета, ситуацията до голяма степен се нормализира.

Въпреки това, като предпазна мярка днес бяха отменени 10 полета. Очаква се това да остане така, заяви говорител на авиокомпанията Ка Ел Ем.

Източник: БТА    
