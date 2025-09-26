Свят

Мощна буря удари Филипините, има жертви и 400 000 евакуирани

Има и данни за 17 ранени и за двама души, които са в неизвестност

26 септември 2025, 09:20
Мощна буря удари Филипините, има жертви и 400 000 евакуирани
Източник: EPA/БГНЕС

З аради съчетанието на мусон и на два тропически циклона 400 000 души бяха евакуирани във Филипините, съобщи Националният съвет за намаляване и управление на риска от бедствия, цитиран от Филипинската новинарска агенция (ФНА) и от Франс прес.

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

В петък сутрин Националният съвет поясни, че от трите природни феномена са засегнати общо 1 212 712 души в 2472 барангая (барангай е най-малката териториално-административна единица във Филипините – бел. ред.) в 11 региона – Илокос, Кагаян, Административен регион Кордилери, Централен Лусон, Национален столичен регион, Калабарсон, Мимаропа, Бикол, Западни Висаи, полуостров Замбоанга и автономния регион Бангсаморо в мюсюлманско Минданао.

Тайфунът "Рагаса" парализира Хонконг: Затворени училища, 400 000 души евакуирани

Досега властите са потвърдили смъртта на 4 души, но има информации за 14 жертви на лошото време в страната. Има и данни за 17 ранени и за двама души, които са в неизвестност.

Стихиите са насели щети на 3831 сгради, от които 3607 са частично повредени, а 224 са напълно разрушени.

Нанесените щети по инфраструктурата и селското стопанство са оценени съответно на 794,8 милиона филипински песос и 38,5 милиона филипински песос.

Източник: БТА/Денис Киров    
буря филипините жертви ранени
