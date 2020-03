Мощен трус от 7,8 по Рихтер разтърси Курилските острови

З еметресение от 7,8 по Рихтер е регистрирано на руските Курилски острови, съобщи Американската служба за геоложки проучвания /АСГП/, предаде АФП.

Земетресението е с епицентър на дълбочина 59 километра и около 1400 километра североизточно от японския град Сапоро, добави АСГП.

Американският национален център за предупреждение за цунами заяви, че "анализира събитието, за да определи нивото на опасност".

"Това земетресение има потенциала да генерира разрушително цунами в района на епицентъра на труса", добави той.

Large quake about 20 minutes ago in Kuril Islands (Russia). Tsunami may go as much as 600 miles away. At this moment no threat for USA West Coast @fox12oregon pic.twitter.com/dIyFIbgOYL