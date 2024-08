Монета от £1 с лика на крал Чарлз III влиза в обращение

П ървите монети от 1 паунд с лика на Чарлз III влизат в обращение тази седмица, съобщи Би Би Си.

Почти три милиона монети са пуснати в пощите и банките в страната.

Монетите отбелязват възкачването на Чарлз на престола и неговата любов към природния свят, като обратната страна изобразява двойка пчели.

Въпреки че лика на краля се превръща в позната гледка върху монети, тези с лика на кралица Елизабет II ще останат в обращение. В отговор на търсенето се секат нови комплекти монети.

„Гордост е да разкрия, че монетата от 1 паунд на крал Чарлз III е вече в обращение. Знаем, че ще има вълнение сред колекционерите и обществеността да се сдобият с тази специална част от историята“, заяви Ребека Морган, директор в Кралския монетен двор.

Пчелите са едни от осемте нови дизайна, които ще се появят на националните монети от 1 пенса до 2 паунда. Новите дизайни бяха представени още през октомври.

Задната страна на монетата включва флората и фауната на страната. Животни от червена катерица до глухар също са изобразени като част от усилията да се покажат важността и несигурността на природния свят.

Морган се надява дизайните да предизвикат „важни разговори за запазването на тези важни видове“.

Всяка монета е създадена с подкрепата на Кралското градинарско дружество и Кралското общество за защита на птиците.

Размерът и формата на монетите остават непроменени, което е ключово заради все още широкото използване на монети за вендинг машини, самообслужването в супермаркети и паркомати.

