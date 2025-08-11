Множество ранени при експлозия в завод за стомана в САЩ

Г олям брой хора бяха ранени при експлозия в завод за производство на стомана в района на американския град Питсбърг, щата Пенсилвания, предаде Ройтерс, като се позова на телевизия Си Би Ес.
Explosion at US Steel plant in Pennsylvania
-1 dead
-2 missing
-dozens injured
-dozens hurt or trapped under rubble
-U.S. Steel Clairton Coke Works plant in Clairton, Pennsylvania
➖USA TODAY
Видео, разпространено от телевизията и от местни медии, показва как екипи на противопожарната служба се борят с огъня на място, а над комплекса се издига гъст дим.
Major explosion at Pennsylvania steel plant prompts mass casualty alert as emergency crews aid multiple injured; heavy smoke blankets area, cause under investigation.
Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро написа в социалната платформа "Екс", че негови служители държат постоянна връзка с властите в град Клеъртън, където се намира заводът.
INJURED Persons have reached 20 with 1 death confirmed. massive explosions at Steel Plant in Pennsylvania.
massive explosions at Steel Plant in Pennsylvania.
"Пожарът все още гори, така че живеещите наблизо трябва да следват указанията на местните власти", се казва в публикацията на губернатора, който призовава всички да се присъединят към молитвите му за жителите на Клеъртън.
JUST IN
Major explosion at Pennsylvania steel plant prompts mass casualty alert as emergency crews aid multiple injured; heavy smoke blankets area, cause under investigation.