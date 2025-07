Трагедия в Индия: 35 загинали при експлозия в химически завод

35 души загинаха след мощна експлозия в индийски химически завод. Издирвателните и спасителните операции продължават вече втори, предаде АФП.

Взривът в Сангаредди в южния индийски щат Телангана на 30 юни превърна части от сградата в развалини.

Главният министър на щата Ревант Реди посети мястото на 1 юли. Видеоклип, публикуван от кабинета му, показва купчини метал в отломките на фабриката.

От кабинета на Реди съобщиха, че комисия разследва причината за експлозията, но правителствен служител, който помоли да не бъде назоваван, тъй като не е упълномощен да говори пред медиите, заяви, че са загинали „най-малко 35 души“.

„Издирването на мястото все още продължава“, добави служителят.

Индустриалните катастрофи са често срещани в Индия, като експертите обвиняват лошото планиране и небрежното прилагане на правилата за безопасност.

„Инцидентът за съжаление доведе до загуба на човешки живот“, се казва в изявление на собственика на фабриката Sigachi Industries. Компанията доставя продукти за фармацевтичната, хранителната, козметичната и химическата промишленост.

