Сателитите на Мъск "блокират" гледката към Вселената

Р адиовълните от нарастващата мрежа от сателити на Илон Мъск блокират способността на учените да се взрат във Вселената, според изследователи в Холандия.

Новото поколение сателити Starlink, които осигуряват бърз интернет по целия свят, пречат повече на радиотелескопите, отколкото на по-ранните версии, казват те.

Хилядите орбитални сателити са “заслепили” радиотелескопи и може да възпрепятстват астрономическите изследвания, според Холандския институт за радиоастрономия (ASTRON).

SpaceX, която притежава Starlink, не отговори на искане от BBC News за коментар.

Сателитите осигуряват бърз интернет по целия свят, често до отдалечени места, включително предизвикателни среди като Украйна и Йемен.

Те се използват и за свързване на отдалечени райони на Обединеното кралство с бърз интернет. През 2022 г. тестовете показаха, че Starlink може да осигури интернет скорости четири пъти по-бързи от средните, според Министерството на цифровите технологии, културата, медиите и спорта.

Но астрономите казват, че това има цена.

"Всеки път, когато повече от тях се изстрелват с тези видове нива на емисии, ние виждаме все по-малко и по-малко от небето", каза професор Джесика Демпси, директор на ASTRON, пред BBC News.

„Опитваме се да разгледаме неща като струите, които се излъчват от черни дупки в центъра на галактиките. Ние също така разглеждаме някои от най-ранните галактики, на милиони и милиони светлинни години, както и екзопланети, "каза тя, подчертавайки областите, върху които сателитната радиация влияе.

Намесата от сателитите от второ поколение или V2 беше установена от ASTRON като 32 пъти по-силна от първото поколение.

Количеството излъчена радиация надвишава разпоредбите, определени от индустриалния орган Международния съюз по телекомуникации, добави проф. Демпси.

Една оценка предполага, че в момента има 6402 сателита Starlink в орбита на около 342 мили (550 км) над Земята, което го прави най-големият доставчик досега.

Сателитите са сравнително големи - с 3 м плоски панели и 8 м соларна решетка за захранване.

Основният конкурент на SpaceX, OneWeb, има по-малко от 1000. Но това е разрастваща се бизнес област. Amazon развива собствена мрежа и се надява да пусне поне 3000 през следващите няколко години.

До 2030 г. се очаква броят на сателитите в орбита да надхвърли 100 000.

Проучването е направено с помощта на радиотелескопа LOFAR в Холандия в един ден през юли по-рано тази година.

Много обекти в космоса, включително далечни галактики и планети, излъчват светлина върху електромагнитния спектър.

Тази радиация се движи като вълни и радиотелескопите могат да уловят тези вълни, което ни позволява да получим картина на неща, които не можем да видим с очите си.

Но тези вълни се смущават от сателити.

Учените открили нежелано електромагнитно излъчване от почти всички наблюдавани спътници V2 Starlink.

Беше около 10 милиона пъти по-ярък, отколкото от най-слабите идентифицирани източници на светлина, казват те.

Водещият автор Cees Bassa каза, че това е като сравняване на “най-слабите звезди, видими с невъоръжено око, и яркостта на пълната Луна.”

“Тъй като SpaceX изстрелва около 40 сателита Starlink от второ поколение всяка седмица, този проблем става все по-лош", добави той.

Робърт Маси, заместник-изпълнителен директор на Кралското астрономическо дружество в Обединеното кралство, каза: "много e ясно, че ако имате нещо толкова ярко, което компрометира голяма радиообсерватория толкова много, тогава трябва да направим нещо и трябва да го направим бързо"

Запитан за стойността на астрономическите изследвания, той каза: "погрешно е да се каже, че има някаква наука, която можете просто да отхвърлите. Приложенията може да са десетилетия или дори повече в бъдеще, но могат да бъдат много фундаментални и много важни."

