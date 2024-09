Имплантът за слепи хора на Neuralink на Мъск бе одобрен в САЩ

Н а прага ли сме на революционно откритие за човечеството? Преди броени часове компанията на Илон Мъск Neuralink обяви, че експерименталният им имплант, насочен към възстановяване на зрението на слепи хора - Blindsight е получил одобрението на Американската агенция по храните и лекарствата (FDA), която го е квалифицирала като "устройство за пробив".

То се дава на определени медицински устройства, които са способни да осигурят лечение или диагностика на пациенти с животозастрашаващи състояния и чиято цел е ускорена разработка.

Тук е моментът да припомним, че милиардерът обяви разработването на неврочипове за възстановяване на зрението на незрящи още през март 2024 година, когато бе обявено, че чипът е успешно тестван върху слепи маймуни.

Сега технологията достига още по-далеч, като "ще даде възможност дори на онези, които са загубили двете си очи и оптичния си нерв, да виждат, при условие, че зрителната кора е непокътната", по думите на самия Мъск.

The Blindsight device from Neuralink will enable even those who have lost both eyes and their optic nerve to see.



Provided the visual cortex is intact, it will even enable those who have been blind from birth to see for the first time.



To set expectations correctly, the vision… https://t.co/MYLHNcPrw6 pic.twitter.com/RAenDpd3fx