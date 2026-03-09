България

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

9 март 2026, 06:31
Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите
Източник: iStock/GettyImages

С поред църковния календар 9 март е посветен на паметта на Четиридесетте Севастийски мъченици. Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в. 

Когато император Лициний започнал гонение срещу християните, тези войници веднага били заловени и затворени от управителя Агрикола. Отначало той ги похвалил за добрата им служба и им обещал пари, и повишения, ако се отрекат от вярата си. Но един от войниците му отговорил: "Ако ние не вредим на държавата, като следваме Евангелието, а по-скоро й помагаме с нашата изрядна служба, защо ни обвинявате за вярата ни, която създава добри хора и води до похвални дела?". Агрикола разбрал, че няма да успее да ги убеди и затова заповядал да ги изтезават.

После в мразовитата зимна нощ ги хвърлили в студените води на едно езеро. Изтезанието било ужасно, но мъчениците не склонили да се отрекат от вярата си. Само един от тях се пречупил, но веднага го заменил един от стражите, който се присъединил към безстрашните мъченици.

На сутринта всички били в безпомощност от премръзването, затова ги извадили от водата и ги доубили. Това станало в 320 г. Скоро след смъртта им започнали да почитат подвига им. А цар Иван Асен Втори построил в Търново храм в тяхна чест по случай победата си на този ден - 9 март 1230 г.

Днес се почита паметта и на двама светци, свързани с град Силистра. Единият е мъченик Исихий Доростолски, римски войник християнин от четвърти век, убит в града заради вярата си в Христос.

Света Димитра е родена в Силистра в 1810 г. След поредната руско-турска война семейството й се изселило в Бесарабия. Там тя се омъжила за руски военен, но той загинал в Кримската война. Тогава Димитра станала монахиня и по-късно създала манастира "Въведение Богородично" в Киев. Развила широка благотворителна дейност, подслонявала в обителта и ранените от войните. Починала на 9 март 1878 г.

Народни поверия и обичаи

Според вярванията на този ден трябва да пазим чистотата на мислите и действията си. Категорично се забранява да се карате, да клюкарствате, да завиждате или да псувате. Църквата осъжда проявите на алчност, лъжа и отчаяние.

Забранена е всякаква домакинска работа – чистене, пране, ръкоделие или тежък физически труд. Също така не трябва да се дават или вземат пари назаем, особено големи суми, за да се избегнат дългове и безпаричие през цялата година.

Не бива да се отказва помощ или да се вреди на хора и животни.

Тъй като празникът съвпада с Великия пост, режимът на хранене остава смирен, но с едно изключение – на този ден е позволено консумирането на топла храна, приготвена с растително масло.

Вярващите се обръщат към Четиридесетте мъченици с молби за укрепване на вярата, смелостта и силите за справяне с несгоди, глад и студ. Молим се и за изцеление от депресия и отчаяние, както и за закрила на мъжете, изпълняващи военния си дълг или намиращи се на война.

Нашите предци са вярвали, че природата на този ден разкрива бъдещето. Смятало се е, че каквото е времето на 9 март, такова ще се задържи през следващите 40 дни. А ако видите голямо струпване на врани, това е сигурен знак, че предстои трайно затопляне.

Източник: БТА/проф. Иван Желев    
Четиридесетте Севастийски мъченици 9 март Християнско мъченичество Църковен календар Народни обичаи Велик пост Силистра Войници християни Молитви за закрила Забрани на празника
"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

Не всички EV са еднакво зелени: каква е реалността

carmarket.bg
Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака
Ексклузивно

Малена Замфирова може да има увреждане на гръбнака

Преди 3 дни
Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър
Ексклузивно

Тръмп обяви, че сменя вътрешния си министър

Преди 3 дни
Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран
Ексклузивно

Никушор Дан: Няма да скърбим за Ислямска република Иран

Преди 3 дни
Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ
Ексклузивно

Иран твърди, че е ударил самолетоносач на САЩ

Преди 3 дни
