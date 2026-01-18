Николай Младенов: Особено съм благодарен на президента Тръмп

Б ългарският дипломат и бивш пратеник на ООН за Близкия изток Николай Младенов заяви, че за него е чест и огромна отговорност, че беше номиниран да поеме роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа.

„За мен е чест и огромна отговорност, че бях номиниран да поема роля в Съвета за мир и като Върховен представител за Газа, работейки тясно с невероятния Али Шаат, и неговия силен екип от Националната комисия за администриране на Газа (НКАГ). Тяхното сформиране е ключов елемент от това, което е необходимо, за да донесем мир в изстрадалата ивица“, написа днес Николай Младенов във "Фейсбук".

Той изказа благодарност към президента на САЩ Доналд Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация.

„Особено съм благодарен на президента Тръмп за неговото смело лидерство и решителна дипломация, които направиха това възможно. Сега, започвайки втората фаза на примирието, нашият фокус е да съветваме, подкрепяме и насочваме Националната комисия, за да може тя да организира незабавна хуманитарна помощ, да възстанови основните услуги за хората и да гарантира, че всички оръжия в Газа ще бъдат само под контрола на легитимната власт. Това е необходимо, за да преминем към възстановяване на разрушенията и да проправим устойчив път към траен мир и просперитет за палестинците и израелците“, допълни Младенов.

„Благодаря за продължаващата подкрепа на посредниците и всички партньори, които правят възможен началото на този критичен преход“, добави българският дипломат.