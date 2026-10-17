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Кой ще е новият шеф на ООН? Николай Младенов е сред спряганите за кандидати

Който и да спечели, ще трябва да се справи с множество кризи, включително няколко войни, съкращения на американските вноски в ООН и намаляващото политическо значение на 193-членния орган, тъй като Вашингтон се изтегли от десетки негови агенции.

Надежда Неменски Надежда Неменски

17 октомври 2026, 07:21
Кой ще е новият шеф на ООН? Николай Младенов е сред спряганите за кандидати
Николай Младенов   
Източник: ЕПА/БГНЕС

Н еофициално допитване на Съвета за сигурност на ООН в петък постави бившия вицепрезидент на Коста Рика Ребека Гринспан като тесен фаворит в надпреварата за ставане на 10-ия генерален секретар на ООН, съобщиха двама души, близки до процеса, цитирани от агенция Ройтерс (Reuters).

Но нямаше ясен победител, тъй като всички кандидати получиха два или повече гласа „против“ от крайно решителните пет постоянни членки на съвета – Русия, Китай, САЩ, Франция и Великобритания, отваряйки вратата за нови кандидати да се включат в надпреварата, казаха дипломати и наблюдатели.

Възможно е сред тях да бъде и тази на бившият български външен министър Николай Младенов, който в момента изпълнява ролята на върховен представител за Газа на подкрепяния от САЩ „Съвет на мира“, предаде AFP

Който и да спечели, ще трябва да се справи с множество кризи, включително няколко войни, съкращения на американските вноски в ООН и намаляващото политическо значение на 193-членния орган, тъй като Вашингтон се изтегли от десетки негови агенции.

Това беше шестото тайно гласуване, организирано от служители на съвета, които разполагат с по-малко от три месеца, за да изберат наследник на ръководителя на ООН Антониу Гутериш, чийто мандат изтича на 31 декември.

Осигуряването на препоръката на съвета изисква най-малко девет положителени гласа от 15-те държави и нито един глас „против“ от петимата постоянни членове. Надпреврата навлезе в решетелен етап, тъй като петъчното допитване за първи път използва бюлетини с цветово кодиране, разкриващи дали правото на вето се противопоставя на даден кандидат.

Четири от пет допитвания през последните месеци показаха, че 70-годишната Гринспан е с малка преднина, като едно допитване през август постави посланика на Гвиана в ООН Каролин Родригес-Бъркет на първото място.

Тази динамика не се промени съществено в петък, като Гринспан получи девет гласа „насърчавам“, пет „против“ и едно „без мнение“, като два от петте гласа срещу нея идват от постоянните членове на Съвета за сигурност, съобщиха запознати с процеса лица.

Родригес-Бъркет получи осем гласа „за“, шест „против“ и едно „без мнение“, с два гласа „против“ от постоянните членове. Рафаел Гроси, генерален директор на ядрения надзорен орган на ООН, получи почти идентичен резултат с Родригес-Бъркет, но с един постоянен член по-малко, който да подкрепя неговата кандидатура.

Четирима други бивши служители на ООН и висши дипломати се борят за подкрепа, но те са получили повече гласове „против“, отколкото „за“, което показва намаляващ ентусиазъм към техните кандидатури.

Дипломатите казват, че няколко висши фигури, включително бивши и настоящи външни министри и държавни лидери, обмислят влизане в надпреварата. Всеки нов участник ще се сблъска със сериозното предизвикателство да убеди разделения съвет за кратко време.

По въпроса за нови претенденти, присъединяващи се към надпреварата, пратеникът на Вашингтон в ООН Майк Уолц каза след гласуването: „Държавите, ако искат да издигнат повече кандидати, това със сигурност е в рамките на техните суверенни права“.

Когато Гутериш беше избран през октомври 2016 г., на съвета бяха нужни шест предварителни гласувания, за да постигне съгласие. В над 80-годишната история на ООН никога не е имало генерален секретар жена.

В интервю за Ройтерс в четвъртък Гринспан каза, че „няма да бъде изненадана“, ако получи вето, и посочи, че това ще бъде само началото на преговорите, тъй като подобни блокиращи гласове са били преодолявани от печелившите претенденти в минали надпревари. „Играта не е приключила, ще трябва да продължим да работим“, каза тя. Костариканският икономист добави, че ООН е станала твърде предпазлива към риска и нейният следващ лидер трябва да бъде готов да понесе цената на дипломатическия провал и да опита отново.

Тя също така каза, че ООН трябва да съкрати висшите длъжности, да ограничи бюрокрацията и да спре агенциите да дублират работа, твърдейки, че самото съкращаване на разходите няма да възроди една институция, която се бори с намаляващи ресурси и намаляващо политическо влияние.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Reuters, AFP    
ООН Генерален секретар Съвет за сигурност Ребека Гринспан Николай Младенов Надпревара Гласуване Право на вето Дипломация Постоянни членки
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