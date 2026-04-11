CNN: Китай тайно въоръжава Иран въпреки примирието със САЩ

Р азузнаването на САЩ твърди, че Китай се подготвя да достави нови системи за противовъздушна отбрана на Иран в рамките на следващите няколко седмици, според трима души, запознати с последните разузнавателни оценки.

Това би било провокативен ход, като се има предвид, че Пекин заяви, че е помогнал за посредничеството при крехкото споразумение за примирие, което спря войната между Иран и САЩ по-рано тази седмица. Президентът Доналд Тръмп също така се очаква да посети Китай в началото на следващия месец за разговори с китайския президент Си Дзинпин.

Разузнаването също така подчертава как Иран може да използва примирието като възможност да възстанови определени оръжейни системи с помощта на ключови чуждестранни партньори.

Двама от източниците са казали на CNN, че има индикации, че Пекин работи за пренасочване на доставките през трети страни, за да прикрие истинския им произход.

Системите, които Пекин се подготвя да прехвърли, са преносими зенитно-ракетни комплекси, известни като MANPADS, казаха източниците, които представляваха асиметрична заплаха за нисколетящи военни самолети на САЩ през целия петседмичен конфликт и биха могли да го направят отново, ако примирието се разпадне.

Говорител на китайското посолство във Вашингтон заяви: „Китай никога не е предоставял оръжия на никоя страна в конфликта; въпросната информация не е вярна. Като отговорна голяма държава, Китай последователно изпълнява своите международни задължения. Призоваваме американската страна да се въздържа от необосновани обвинения, злонамерено свързване на факти и сензационализъм; надяваме се, че съответните страни ще направят повече, за да помогнат за деескалация на напрежението“.

По-рано тази седмица говорител на посолството каза пред CNN, че откакто е започнала войната между САЩ, Израел и Иран, Пекин „работи за това да помогне за постигане на примирие и край на конфликта“.

Тръмп посочи по време на пресконференция в понеделник, че изтребителят F-15, свален над Иран миналата седмица, е бил поразен от „ръчна ракета, изстрелвана от рамо, топлинно насочваща се ракета“, а Иран заяви, че е използвал „нова“ система за противовъздушна отбрана, за да удари самолета, без да предоставя повече подробности. Не е ясно дали тази система е произведена в Китай.

Доставката на MANPADS за Иран би отбелязала ескалация в подкрепата на Китай за страната, откакто САЩ и Израел започнаха съвместната си военна кампания през февруари.

Китайски компании са продължили да продават на иранците санкционирани технологии с двойна употреба, които позволяват на Иран да продължи да изгражда оръжия и да подобрява навигационните си системи, казаха източниците, но прякото прехвърляне на оръжейни системи от китайското правителство би означавало ново ниво на помощ.

Очаква се Тръмп да се срещне със Си следващия месец в Пекин, а Белият дом заяви в сряда, че са се провели разговори на високо равнище между САЩ и Китай, докато по-рано тази седмица се водеха преговори за примирие с Иран.

Един от източниците, запознати с разузнаването, каза, че Китай не вижда реална стратегическа стойност в това открито да влезе в конфликта и да се опита да защити Иран срещу САЩ и Израел, което те знаят, че би било невъзможно да се спечели.

Вместо това Пекин се опитва да се позиционира като продължаващ приятел на Иран, от чийто петрол силно зависи, като същевременно остава външно неутрален, за да може да запази възможността за отричане след края на войната.

Източници казват, че китайците също могат да изтъкнат аргумента, че системите за противовъздушна отбрана са по своята същност отбранителни, а не настъпателни, като по този начин разграничават своята подкрепа от тази на Русия. Москва е предоставяла подкрепа на иранския режим през целия ход на войната под формата на споделяне на разузнавателна информация, която е помогнала на Иран проактивно да насочва удари срещу американски войски и активи в Близкия изток, съобщи CNN.

Иран отдавна има установени военни и икономически отношения както с Китай, така и с Русия. Иран е подпомагал значително Русия във войната ѝ в Украйна чрез предоставяне на дронове Shahed и също така продава на Китай по-голямата част от своя санкциониран петрол.