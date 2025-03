Иран ще води ядрени преговори с Китай и Русия

И ран ще проведе тристранни ядрени преговори с Китай и Русия в Пекин този петък, след като укори президента на САЩ Доналд Тръмп за предложението му към Техеран, съобщава Newsweek.

Есмаил Бакай, говорител на Министерството на външните работи на Иран, потвърди срещата на заместник-външните министри и каза, че тя ще се съсредоточи върху „развитието, свързано с ядрения проблем и премахването на санкциите“.

Китай също потвърди срещата

и казва, че ще бъде домакин на тристранна среща с Русия и Иран в Пекин в петък (14 март). Заместник-министърът на външните работи Ма Джаосю ще председателства преговорите, като ще присъстват руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков и иранският заместник-министър на външните работи , съобщи китайското външно министерство.

Трите нации ще обменят мнения относно ядрената програма на Иран и други въпроси от взаимен интерес, според говорител на китайското правителство.

Американският президент Доналд

Тръмп предложи нови ядрени преговори с Иран в писмо до върховния лидер Али Хаменей

миналата седмица. Той отмени ядрената сделка с Иран от ерата на Обама през първия си мандат и наложи отново санкциите на Техеран, които той отмени в замяна на наблюдение на програмата му.

Държавният глава на САЩ по-късно каза в интервю за Fox News, че иранският ядрен проблем може да бъде решен или военно, или чрез сделка, позиция, която Хаменей характеризира като „тормоз”. Хаменей отхвърли предложението на Тръмп за преговори в неделя, въпреки че мисията на Иран в ООН публикува в социалната мрежа X, че дискусиите за справяне с опасенията „по отношение на всяка потенциална милитаризация на ядрената програма на Иран... може да бъдат предмет на разглеждане”.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан също отхвърли предложението на Тръмп.

„За нас е неприемливо те да дават заповеди и да отправят заплахи“,

каза Пезешкиян във вторник. „Дори няма да преговарям с теб. Прави каквото искаш, по дяволите”.

