Мистерията около неизвестния моряк, който накара Тръмп да промени курса на ВМС на САЩ

Тръмп нареди на ВМС на САЩ да проучат връщането към парните катапулти за бъдещия самолетоносач CVN 81, след като твърди, че анонимен моряк го е убедил в предимствата им.

Военни експерти предупреждават, че промяната може да струва милиарди долари и да забави технологично американския флот. Според ВМС електромагнитните катапулти се представят по-добре при изпитания.

Самоличността на моряка, представен от Тръмп като Бил Джоунс, остава неизвестна въпреки опитите на ВМС и журналисти да го открият.

John Barron is so back. https://t.co/Vh86X0UGMH — Scott Stedman (@ScottMStedman) October 13, 2026

През август президентът Доналд Тръмп нареди на Военноморските сили на САЩ да проучат как може да се върнат към използването на парни катапулти на самолетоносачите, които изстрелват изтребителите във въздуха. Това посочва Маркъс Вайсгербер за Wall Street Journal .

Ето какво пише още Вайсгербер:

За американските военни това разпореждане означаваше завръщането на стар противник: Бил Джоунс.

Кой?

Точно така. Тръмп описва мъжа като специалист по катапултите, който е служил във Военноморските сили в продължение на 25 години и обича миризмата на пара. По думите на президента Джоунс го убедил, че старата технология превъзхожда съвременните методи за изстрелване на самолети.

Случката накарала ръководството на ВМС да започне издирване на Джоунс, за да разбере какво точно е казал той, че е подтикнал президента да поиска цялостна промяна в една от най-скъпите оръжейни програми в историята. Според представители на отбранителните ведомства обаче така и не успели да го открият.

Последиците от мистериозната среща между моряка и президента продължават да създават главоболия на военноморските сили.

Всичко започнало само няколко месеца след началото на първия мандат на Тръмп, когато той посетил щата Вирджиния и разгледал USS Gerald R. Ford, най-новия самолетоносач във флота на ВМС на САЩ.

Този военен кораб, най-големият в света и първият от своя клас, струвал около 19 милиарда долара. През осемте години на строителството му обаче възникнали множество проблеми, докато на борда била внедрявана най-съвременна, но все още непроверена в достатъчна степен технология. Корабът бил завършен със значително закъснение и на цена с милиарди долари над първоначалния бюджет.

Тръмп изглеждал нетърпелив да приложи опита си в недвижимите имоти към изключително сложния свят на военните обществени поръчки в Пентагона. Той е разказвал, че му омръзнало да слуша оправданията на адмиралите и искал да разговаря с хората, които действително работят с техниката.

„Казах: „Нека видя хората, които се занимават с катапултите“, спомня си Тръмп в реч през април 2019 г. „Те казаха: „Господине, наистина ли искате да направите това?“ Отговорих: „Да, точно тези хора знаят какво правят.“

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И тогава се случило.

По думите на президента един моряк му казал, че ВМС допускат грешка, като се отказват от изпитания и доказал надеждността си метод с парни катапулти. Решението да се използва електромагнитна система за по-бързо и по-ефективно изстрелване на самолети обричало военноморските сили на провал.

Тръмп твърди, че морякът му обяснил как при повреда на електрическите катапулти за ремонта са необходими гении от Масачузетския технологичен институт (MIT), докато парната версия може да бъде поправена с чук и горелка. Представители на индустрията посочват, че и двете описания са силно опростени.

След срещата служителите на ВМС трескаво се опитвали да обяснят на президента защо са избрани новите технологии и защо премахването им би довело до сериозни затруднения, разказват бивши представители на отбранителните ведомства.

По време на телефонен разговор за Деня на благодарността през ноември 2018 г. с моряци на борда на USS Ronald Reagan, по-стар самолетоносач от клас „Нимиц“, оборудван с парни катапулти, Тръмп попитал командира на кораба какво мисли за парните и електрическите системи.

Тогава капитан Патрик Ханифин, който днес е адмирал с три звезди и ръководи военноморските сили в западната част на Тихия океан и Индийския океан, отговорил, че макар парните катапулти да са надеждни, той предпочита електромагнитните.

Когато Тръмп настоял, че за правилната работа с тях човек трябва да е „Алберт Айнщайн“, капитанът отвърнал: „В известен смисъл трябва да сте Алберт Айнщайн и за да управлявате ядрените енергийни установки, с които разполагаме тук, но се справяме много добре и с това.“

Тръмп казал: „Всъщност това е много добър отговор.“ Изглеждало, че въпросът е приключен.

Но той отново излязъл на преден план с наближаването на изборите, на които Тръмп се кандидатирал успешно за втори мандат.

През януари 2024 г. той споменал Джоунс по име на предизборен митинг в Мейсън Сити, щата Айова. През февруари 2025 г. Тръмп отново повдигнал въпроса за електрическите катапулти, когато полагал клетва Тълси Габард като директор на националното разузнаване.

Във военнопромишлените среди се носели слухове, че Тръмп ще подпише указ, с който ще нареди на ВМС да се върнат към парните катапулти. Нищо не се случило до това лято.

През август Тръмп подписал меморандум за националната сигурност, с който наредил на ВМС да изчислят разходите и срока за монтиране на парни катапулти и хидравлични асансьори на кораба, известен в момента като CVN 81. Очаква се той да се присъедини към флота през 2034 г.

Американските военноморски сили не получават самолетоносачите от клас „Форд“ достатъчно бързо и трябва да опростят конструкцията им, като използват технологии, изпитани във времето и в бойни условия, заявил представител на администрацията.

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Последният самолетоносач с парни катапулти, построен от ВМС на САЩ, е USS George H. W. Bush, който влиза във флота през 2009 г.

Има обаче и по-сериозен проблем. „Парните катапулти не се произвеждат от десетилетия, вече никой не ги прави“, заяви Хънтър Стайърс, морски стратег на бившия министър на военноморските сили Карлос Дел Торо.

След издаването на разпореждането ръководството на ВМС започнало да подбира внимателно публичните си изявления.

„Ако се върнем към парните катапулти и хидравличните асансьори, трябва наистина да разберем каква ще бъде общата цена“, заяви началникът на военноморските операции адмирал Дарил Кодъл на конференция в Рино, цитиран от USNI News. „Това ще бъде съществена промяна в конструкцията“, допълни Кодъл.

Той посочи, че стрес тест през февруари е показал, че електромагнитните катапулти на самолетоносача „Форд“ се представят по-добре от парните си аналози.

Анализатори и представители на индустрията смятат, че новата система може да се окаже по-ефективна за бъдещите бойни действия, тъй като позволява изстрелването на самолети с тежко въоръжение и дронове. Експерти в корабостроенето обаче се опасяват, че връщането към парните катапулти ще изостане технологично американските ВМС спрямо Китай.

Временно изпълняващият длъжността министър на военноморските сили Хунг Као е предупредил служителите да не поставят под съмнение решението на президента.

„За да сме наясно, дебатът дали ще направим това приключи“, написал той в меморандум от 28 август, визирайки по-широк набор от препоръки, включващи и парните катапулти. „Нашата задача сега е да представим план за изпълнението“, написал още той.

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Тъй като корабът няма да бъде завършен преди края на президентския мандат на Тръмп, а се очаква демократите да поемат контрола поне над една от двете камари на Конгреса след междинните избори, вероятността нов самолетоносач със старите катапулти действително да влезе във флота значително намалява. Въпреки това ВМС продължават напред с проекта.

„В крайна сметка това може да се окаже промяна за милиарди долари, предизвикана до голяма степен от срещата между един-единствен моряк и президента“, заяви Брайън Кларк, военноморски експерт от института „Хъдсън“, вашингтонски мозъчен тръст. „Като се замислите колко голямо влияние е имал един човек, това е направо безумно“, допълни Кларк.

Тръмп се е намесвал лично и в редица други проекти, от новия президентски самолет Air Force One и клас високотехнологични бойни кораби до футуристично пристанище за военни дронове на покрива на Белия дом.

В опит да открие мистериозния Бил Джоунс, вестник „Уолстрийт джърнъл“ се свързал с настоящи и бивши служители на ВМС, законодатели, сътрудници на Белия дом и ръководители от индустрията.

Никой от потърсените не знае самоличността на моряка.

Говорител на ВМС заяви, че без дата на раждане или друга идентифицираща информация ведомството „не може да открие с достатъчна точност този моряк в архивите си“.