Шокиращи свидетелства на ветерани: Служители в Зона 51 страдат от рак и други тежки заболявания

Г рупа ветерани от Военновъздушните сили на САЩ излязоха с тревожни разкрития: десетки години след службата си в строго секретната база Зона 51, мнозина от тях страдат от рак и други тежки заболявания. Те твърдят, че са били изложени на радиация без тяхно знание - и без защита - по време на работа в охранявания военен полигон в Невада. А държавата, според тях, е знаела, но умишлено е прикривала истината.

Според ветераните, в периода между 1970-те и края на Студената война те са служили в район, замърсен с остатъчна радиация от предишни ядрени опити. Въпреки това, нито са били предупредени, нито са получили адекватна медицинска помощ след години. Причината: всичко, което са правили, е било строго засекретено - включително и собственото им здравословно досие.

Шокиращи свидетелства от ветерани

Дейвид Крит, бивш сержант от ВВС (Военновъздушните сили), служил в полигона за тестове и обучение в Невада (NTTR) между 1983 и 1987 г., разказа пред Конгреса, че над 490 негови колеги са починали от тежки заболявания след службата си в обекта.

Министерството на ветераните на САЩ отказа да покрие медицинските им грижи, тъй като никой от оцелелите ветерани не може да докаже, че са били изложени на радиация близо до Зона 51 и бившите служители са принудени сами да плащат високите суми за леченията си.

Работата им е била толкова строго секретна, че записите за дейността им са конфиденциални.

„Имам мозъчна атрофия. Лявата страна на мозъка ми се свива. Но не е твърде зле. Аз съм един от здравите“, казва Крит пред Комисията по въпросите на ветераните към Камарата на представителите.

Той посочва, че средната възраст на смърт за служителите в NTTR е 65 години, като най-младият починал е едва на 33. Крит каза на Конгреса, че радиационното облъчване е имало последствия и за техните семейства.

„Жена ми имаше три спонтанни аборта. Жената на мой колега имаше седем. Четирите ми деца са с вродени дефекти или тежки здравословни проблеми. Това не е тяхна вина. Може би не е и моя, но аз го донесох вкъщи. Моята ДНК беше трайно променена от дългосрочно излагане на ниска доза йонизиращо лъчение“, разказва Крит.

Тайна база, скрит риск

🔥Area 51 veterans plagued by 'invisible illness' after working on top-secret base. Possibly caused by high levels of radiation. pic.twitter.com/VzcVbPkIiG

През 2000 г. президент Бил Клинтън подписа законопроект, който предоставя компенсации и медицински обезщетения на работници, които са развили заболявания поради излагане на радиация и други токсини, докато са били наети в определени държавни съоръжения, включително ядрени обекти.

Крит и други ветерани от Зона 51, които бяха поканени във Вашингтон на 8 април, поискаха същите правила за здравеопазване, които се прилагат за тези работници, които не са част от класифицирани проекти, да се прилагат и за тях.

Ветеранът Майк Немчич каза пред NewsNation: „Това е просто въпрос на предателство. Тези хора знаеха и целенасочено го премълчаха, защото за тях беше по-полезно да не ни кажат."

Крит и другите ветерани от Зона 51 бяха наети от полицейската ескадрила за сигурност на ВВС, за да охраняват F-117 A Nighthawk, първият стелт бомбардировач на Америка, който се разработваше и тестваше в строго секретното съоръжение.

Мълчание и изолация

The CIA publicly acknowledged the existence of Area 51 for the first time in 2013



The site was built in the 1950s pic.twitter.com/Krgv2g6ASQ