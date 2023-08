Мисията се провали: "Луна-25" се разби в повърхността на Луната

Първата лунна мисия на Русия от 47 години насам претърпя провал, след като автоматичната станция "Луна-25" излезе от контрол и се разби в естествения спътник на Земята, предаде Ройтерс, като цитира Роскосмос.

Аварийна ситуация на "Луна-25" преди да кацане

