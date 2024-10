„Мирът е крехко цвете“: Зеленски подари на папата картина за клането в Буча

У краинският президент Володимир Зеленски посети Ватикана на 11 октомври за среща с папа Франциск. Градът-държава беше поредната спирка от европейската му обиколка, съобщи „Киев Индипендънт“.

Втората частна аудиенция на Зеленски във Ватикана дойде на фона на неспокойната атмосфера между Светия престол и Киев, предизвикана от някои от предишните противоречиви изказвания на папата за войната на Русия в Украйна.

По време на срещата, продължила 35 минути, папата подари на украинския държавен глава бронзов барелеф с цвете и надпис: „Мирът е крехко цвете“, пише информационна агенция АНСА.

Съобщава се, че на свой ред Зеленски е подарил на папа Франциск картина с маслени бои, наречена „Клането в Буча – историята на Маричка“. Буча, предградие северозападно от Киев, беше окупирано от руските войски малко след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и е свидетел на някои от най-жестоките зверства на Русия срещу цивилни по време на войната.

Въпреки че многократно е осъждал пълномащабното нахлуване на Русия и е призовавал за мир, призивът на папа Франциск към Украйна „да не се срамува да преговаря“ с Русия през март беше посрещнат с опасения в Киев и сред неговите партньори. Коментарите бяха възприети като призиви за капитулация пред руската агресия.

Отношенията на Ватикан с Украйна също попаднаха в центъра на вниманието наскоро с номинирането на Николай Бичок, роден в Тернопол епископ на Украинската гръко-католическа църква в Австралия, за член на Колегията на кардиналите.

Макар че номинирането на единствения украински кардинал се разглежда от някои като положителен сигнал към Киев, решението да се избере по-малко известен епископ вместо Святослав Шевчук, примас на Украинската гръко-католическа църква, беше изненада.

Посещението на Зеленски във Ватикан последва пътуванията му до Великобритания, Франция и Италия, където той се срещна с лидерите на съответните държави, за да им представи плана за победа на Украйна в пет стъпки. Очаква се по-късно украинският президент да пътува и до Германия, за да се срещне с канцлера Олаф Шолц.

Държавният глава на Украйна обикаля европейските страни, за да увеличи военната помощ и да мобилизира подкрепа за плана за победа, който Киев описва като път към справедлив и траен мир.

Положението в обсадената страна става все по-тежко, тъй като руските сили продължават да оказват натиск на изток, а населението е изправено пред енергиен дефицит през предстоящата зима. Междувременно потенциалното завръщане на Доналд Тръмп в Белия дом следващия месец поражда опасения за отслабване на подкрепата от страна на САЩ.

