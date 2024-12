Израел Кац: Създаваме стерилна отбранителна зона в Южна Сирия

И зраел е наредил на своята армия да създаде "стерилна отбранителна зона" в южната част на Сирия, която ще бъде наложена без постоянно израелско присъствие, в момент, когато страната засилва позициите си по протежение на линията между Сирия и окупираните от Израел Голански възвишения, заяви днес министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс.

Той не даде подробности, като се ограничи да каже, че зоната ще "предотврати създаването и организирането на тероризъм в Сирия".

BREAKING: Israel Defence Forces (IDF) to establish a 'defence zone' in Syria, Israel's defence minister Israel Katz has said.



He also said Israel destroyed the Syrian military fleet overnight.https://t.co/438yw1qca7



