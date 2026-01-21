Министърът на финансите на САЩ: Дания е незначителна

М инистърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че Дания е "незначителна" и че не се тревожи от възможността Европа да се оттегли от пазара на държавни облигации на САЩ, на фона на опасенията, че президентът Доналд Тръмп може да анексира Гренландия и да въведе нови мита, пише Politico .

"Инвестициите на Дания в американски държавни облигации, както и самата Дания, са незначителни", каза Бесент пред журналисти в Давос в сряда сутринта. "Те продават държавни облигации от години. Аз изобщо не се притеснявам."

Бесент отговори на спекулации, че европейските столици могат да се опитат да упражнят натиск върху САЩ чрез продажба на държавни облигации, което да повиши разходите за заем. Един датски пенсионен фонд, AkademikerPension, съобщи във вторник, че е решил да се разграничи от притежаваните американски облигации, като сред факторите за това са били заплахите на Тръмп към Гренландия и други признаци, че САЩ вече не са най-качественият кредитен пазар.

Denmark is "irrelevant," US Treasury Secretary Scott Bessent tells reporters at Davos, as tensions over Greenland keep mounting https://t.co/erpVYJFF81 pic.twitter.com/xgMYAI3za7 — Bloomberg (@business) January 21, 2026

Въпросът за разпродажбата на облигации беше повдигнат в съботен доклад до клиенти от главния стратег по валутните пазари на Deutsche Bank, Джордж Саравелос. Бесент обаче заяви, че е получил обаждане от главния изпълнителен директор на Deutsche Bank Кристиан Сюинг, който му е казал, че аргументите на Саравелос не представляват позицията на банката.

Министърът на финансите на САЩ добави, че темата е била "увеличена от фалшивите новини".

Пазарите на облигации и акции в САЩ отбелязаха резки спадове във вторник заради нарастващите опасения, че разривът между САЩ и Европа по въпроса за Гренландия може да възобнови търговската война, която се очакваше през 2025 г., но не се реализира.

Бесент също така отбеляза, че разпродажбата е била допълнително ускорена от волатилността на японския пазар на облигации, където отново се появиха опасения относно дългосрочната способност на страната да обслужва дълга си.

"Мисля, че е много трудно да се отдели шумът около Гренландия", каза Бесент, добавяйки, че японският му колега го е уверил, че Токио ще предприеме действия, за да поддържа стабилността на облигационния си пазар.

Доналд Тръмп кацна в Швейцария

По-рано на пресконференцията Бесент повтори критиката си към "провокативните" изказвания на европейските лидери по спора за Гренландия и осъди обявлението на европейските държави, че ще разположат военни части на острова.

"За тези страни да активират войските си, не съм сигурен какъв сигнал се опитват да изпратят", каза той. "Доста е кичозно."

Изказването на Бесент беше направено няколко часа преди дългоочакваната реч на президента Тръмп. Пристигането на американския държавен глава в Давос беше забавено с около три часа заради технически проблеми с Air Force One.