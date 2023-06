Минималната заплата в Турция от 1 юли се увеличава с 34%

М инималната заплата в Турция от 1 юли се увеличава с 34 на сто. Това съобщи днес турският министър на труда и социалната политика Ведат Ъшъкхан, цитиран от държавната телевизия ТРТ-Хабер.

От следващия месец размерът на нетната минимална работна заплата ще бъде 11 402 турски лири (863,52 лв), а брутната -13 414 турски лири (1015,9 лв), посочи Ъшъкхан.

Той говори след среща с председателя на управителния съвет на Конфедерацията на синдикатите на работодателите в Турция (ТИСК) Йозгюр Бурак Аккол и с председателя на синдиката ТЮРК-ИШ Ергюн Аталай.

