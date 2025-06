Милиарди за Киев: Г-7 финансира Украйна, руските активи ще покриват заеми

Е вропейският съюз отпусна допълнителна финансова помощ в размер на 1 милиард евро (1,2 милиарда долара) за Украйна под формата на заем, предаде ДПА. Средствата са част от пакет на Г-7 за предоставяне на финансова подкрепа на Украйна на стойност около 45 млрд. евро (50 млрд. долара).

"Ние сме с Украйна в дългосрочен план", написа председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в социалната мрежа "Екс" (X).

⚡️Ukraine receives fifth tranche of EU aid from frozen russian assets, PM confirms.



Ukraine has received another 1 billion euros ($1.1 billion) in macro-financial assistance from the European Union as part of a G7 loan, Prime Minister Denys Shmyhal announced on June 13. pic.twitter.com/x01czOrfRW