Мигранти плащали по 10 500 долара на човек за превоз от Сеута

И спанската полиция арестува петима души, обвинени, че са вземали хиляди евро от мигранти, за да ги превозват от Сеута до континентална Европа. Испанският ексклав в Северна Африка наскоро беше засегнат от масов приток на мигранти, при който загинаха десетки хора.
Задържаните са искали до 10 500 долара на човек за превоз с лодка от Сеута до Иберийския полуостров.
Близо 300 мигранти са задържани при опит да проникнат в Сеута
Около 72 000 нелегални мигранти влязоха в малкия ексклав в края на юли, плувайки или преминавайки пеша от съседно Мароко. Хаотичният миграционен поток доведе до десетки жертви и предизвика разногласия в Европейския съюз по въпроса за миграцията.
Четирима от задържаните са били част от мрежа за трафик, която намирала нелегално пристигнали мигранти, настанявала ги временно в жилища или гаражи в Сеута, а след това ги превозвала през Гибралтарския проток до Южна Испания.
„Водачите на лодките са били подбирани заради опита им в управлението с висока скорост и способността им да извършват маневри за избягване на полицейски проверки“, съобщиха испанските власти, цитирани от АФП.
Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута
Полицията не уточни колко мигранти са били превозени от трафикантите. Двама от заподозрените са задържани в Сеута, а други двама - в Ла Линеа де ла Консепсион, Андалусия.
Пети заподозрян е оставен в ареста в очакване на съдебен процес. Той е обвинен, че през нощта на 14 август е поискал по 8000 евро от седем мигранти, за да ги превози с малка лодка, която не отговаряла на „минималните стандарти за безопасност“.
Повечето мигранти, влезли в Сеута през юли, вече са се върнали в Мароко, но няколко хиляди, най-вече от други държави в Африка, продължават да се намират в ексклава и спят по улиците или плажовете.
Правителството на испанския премиер Педро Санчес обяви откриването на временни центрове, за да облекчи претоварената система за настаняване в Сеута.