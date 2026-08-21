Свят

Мигранти плащали по 10 500 долара на човек за превоз от Сеута

Повечето мигранти, влезли в Сеута през юли, вече са се върнали в Мароко

Николай Киров Николай Киров

21 август 2026, 14:48
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И спанската полиция арестува петима души, обвинени, че са вземали хиляди евро от мигранти, за да ги превозват от Сеута до континентална Европа. Испанският ексклав в Северна Африка наскоро беше засегнат от масов приток на мигранти, при който загинаха десетки хора.

Задържаните са искали до 10 500 долара на човек за превоз с лодка от Сеута до Иберийския полуостров.

Близо 300 мигранти са задържани при опит да проникнат в Сеута

Около 72 000 нелегални мигранти влязоха в малкия ексклав в края на юли, плувайки или преминавайки пеша от съседно Мароко. Хаотичният миграционен поток доведе до десетки жертви и предизвика разногласия в Европейския съюз по въпроса за миграцията.

Четирима от задържаните са били част от мрежа за трафик, която намирала нелегално пристигнали мигранти, настанявала ги временно в жилища или гаражи в Сеута, а след това ги превозвала през Гибралтарския проток до Южна Испания.

„Водачите на лодките са били подбирани заради опита им в управлението с висока скорост и способността им да извършват маневри за избягване на полицейски проверки“, съобщиха испанските власти, цитирани от АФП.

Стотици мигранти изградиха импровизиран лагер на плаж в Сеута

Полицията не уточни колко мигранти са били превозени от трафикантите. Двама от заподозрените са задържани в Сеута, а други двама - в Ла Линеа де ла Консепсион, Андалусия.

Пети заподозрян е оставен в ареста в очакване на съдебен процес. Той е обвинен, че през нощта на 14 август е поискал по 8000 евро от седем мигранти, за да ги превози с малка лодка, която не отговаряла на „минималните стандарти за безопасност“.

Повечето мигранти, влезли в Сеута през юли, вече са се върнали в Мароко, но няколко хиляди, най-вече от други държави в Африка, продължават да се намират в ексклава и спят по улиците или плажовете.

Правителството на испанския премиер Педро Санчес обяви откриването на временни центрове, за да облекчи претоварената система за настаняване в Сеута.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
мигранти трафик на хора Испания Сеута
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