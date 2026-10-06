Проф. Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика

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П роф. Франсис Халзен, физик от Университета на Уисконсин - Мадисън, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика, съобщи Елен Муунс, генерален секретар на Кралската шведска академия на науките.

Нобеловата награда за медицина отива при Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел

Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб“ (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход“.

🏅 Belgian physicist Francis Halzen on Tuesday won the Nobel Prize in Physics for work on subatomic particles at the South Pole, the Nobel jury said. Halzen was honoured "for decisive contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin", the jury said. — AFP News Agency (@AFP) October 6, 2026

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара, или 1,06 милиона евро).

През 2025 г. Нобеловата награда за физика бе присъдена на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис „за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига".

Първият ѝ лауреат през 1901 г. е германският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име.

Американският физик и електроинженер Джон Бардийн е единственият, който получава две Нобелова награди за физика - през 1956 и 1972 година.

Нобеловата награда за физиология или медицина бе обявена вчера.

Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за химия утре и за литература в четвъртък (8 октомври).

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а тази за икономика - на 12 октомври.