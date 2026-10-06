Свят

Проф. Франсис Халзен спечели Нобеловата награда за физика

Американският учен получи престижното отличие за решаващия си принос към Обсерваторията „Айскюб“ и откриването на високоенергийни неутрин

6 октомври 2026, 13:19
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П роф. Франсис Халзен, физик от Университета на Уисконсин - Мадисън, САЩ, спечели Нобеловата награда за физика, съобщи Елен Муунс, генерален секретар на Кралската шведска академия на науките.

Нобеловата награда за медицина отива при Карл Дайсерот, Петер Хегеман и Георг Нагел

Халзен печели наградата „за решаващия си принос към Обсерваторията за неутрино „Айскюб“ (IceCube) и откриването на високоенергийни неутрино от астрофизически произход“.

Тази година паричната равностойност на наградата е 12 милиона шведски крони (1,22 милиона щатски долара, или 1,06 милиона евро).

През 2025 г. Нобеловата награда за физика бе присъдена на Джон Кларк, Мишел Деворе и Джон Мартинис „за откриването на макроскопичното квантово-механично тунелиране и квантуване на енергия в електрическа верига".

Първият ѝ лауреат през 1901 г. е германският физик Вилхелм Рьонтген за откриването на нов вид лъчи, наречени на негово име.

Американският физик и електроинженер Джон Бардийн е единственият, който получава две Нобелова награди за физика - през 1956 и 1972 година.

Нобеловата награда за физиология или медицина бе обявена вчера.

Нобеловата седмица продължава с присъждането на наградите за химия утре и за литература в четвъртък (8 октомври).

Нобеловата награда за мир ще бъде обявена в петък, а тази за икономика - на 12 октомври.

Източник: Теодора Йорданова/БТА    
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