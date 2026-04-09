Моджтаба Хаменей: Иран се превръща във велика сила

"Иран не търси война, но няма да се откаже от правата си", обяви върховният лидер на страната, Моджтаба Хаменей, в декларация, прочетена по иранската държавна телевизия, предава "Фокус".

"Вие, героичният народ на Иран, бяхте решителните победители на това бойно поле. Днес Иран е на прага на превръщането си във велика сила", пише в декларацията на Хаменей.

"Няма да оставим ненаказани престъпните нападатели, които атакуваха страната ни. Ще изискваме обезщетение за всяка щета и за кръвта на нашите мъченици", продължава Хаменей.

"Към южните ни съседи: вие сте свидетели на чудо - вижте го правилно и застанете на правилната страна. Бъдете нащрек срещу фалшивите обещания на дяволите (САЩ - бел. ред.)", предупреждава Хаменей.

"Ще влезем в нова фаза в управлението на Ормузкия проток. Народът не трябва да напуска улиците въпреки "преговорите с врага", допълва Хаменей.