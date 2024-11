Какво да очакваме по време на втория мандат на първата дама Мелания Тръмп?

Д ен след голямата победа на съпруга си в изборната нощ, Мелания Тръмп се обърна към социалните медии, за да отправи послание към нацията.

„Мнозинството американци ни повериха тази важна отговорност“, каза тя. „Ние ще защитим сърцето на републиката – свободата“, заяви Мелания.

Това беше кратко, но значимо послание, което сигнализира за промяна в начина, по който тя ще подхожда към ролята на първа дама по време на втория президентски мандат на съпруга си.

През 2016 г., когато Тръмп спечели първото си президентство, съпругата му изненадващо остана в Ню Йорк с малкия им син, а не се премести в Белия дом, като предпочете да се дистанцира от традициите, следвани от предшественичките ѝ.

Този път обаче, според експерти, пленителната Мелания вероятно ще бъде много по-съзнателна и внимателна в подхода си към до голяма степен недефинираната роля на първа дама на САЩ.

Родена като Мелания Кнаус, 54-годишната словенско-американска бивша манекенка прекара голяма част от живота си в блясъка на Тръмп Тауър в Манхатън, но след това трябваше да се адаптира към политиката и животът под прожекторите, което дойде с Овалния кабинет по време на президентство.

Описвана от някои като „енигма“, Мелания предпочита да води по-затворен начин на живот в сравнение с други първи дами, като избягваше голямо количество публични изяви и речи както в Белия дом, така и по време на кампанията.

„Тя е уникална сред съвременните първи дами“, отбелязва Тами Виджил, доцент по комуникации в Бостънския университет и автор на книга за Мишел Обама и Мелания Тръмп. „Тя прави нещата по начина, по който иска да ги прави, а не по начина, по който трябва да ги прави. Но все пак изпълнява основните очаквания.“

През последните години Мелания избягваше светлината на прожекторите, докато съпругът ѝ оспорваше няколко съдебни дела срещу него и водеше кампания за втори мандат. Това вдъхнови редица новинарски статии, които поставяха въпроса: „Къде е Мелания?“.

Тя обаче се появи в някои ключови моменти, като например когато съпругът ѝ обяви в края на 2022 г. намерението си да се кандидатира отново, както и на Националния конгрес на Републиканската партия през юли, облечена в яркочервен костюм на Christian Dior, макар и без да изнесе реч – поредната прекъсната традиция.

Когато говори, Мелания Тръмп предпочита да подбира внимателно думите си, като често предлага намеци за личните си възприятия.

След първия опит за убийство на съпруга си, тя призовавайки за единство и описа извършителя като „чудовище“. В рядко интервю за Fox по-късно тя обвини политическите опоненти на съпруга си и медиите за създаването на „токсична атмосфера“, която довела до атаката.

В мемоарите си Мелания изрази подкрепата си за правото на избор за аборт, което я постави в противоречие с популярното мнение в Републиканската партия. Първата дама описа и първата си среща с Доналд Тръмп, кариерата си като модел, както и политическите конфликти, които има със съпруга си, без да споделя детайли.

Въпреки разногласията си с преизбрания президент, Мелания е заставала на негова страна в някои противоречиви позиции, като например твърдението му, че президентските избори през 2020 г. са били откраднати.

„Не съм единственият човек, който поставя под въпрос резултатите“, написа тя в мемоарите. По време на бунтовете в Капитолия на 6 януари 2021 г. тя добави, че „не е била наясно“ какво се случва, защото е била ангажирана със своите задължения.

Бившият ѝ прессекретар, Стефани Гришам, пише в собствените си мемоари, че първата дама е отказала да излезе с изявление, осъждащо насилието по време на тези събития, което е накарало Гришам да подаде оставка.

Някои коментатори дори поставят под съмнение дали Мелания Тръмп изобщо се радва на ролята на първа дама.

Кейт Бенет, биограф на Мелания, посочва, че тя е поела ролята, въпреки ранното си нежелание. „Тя хареса всички принадлежности, които идват с това да бъдеш първа дама и да живееш в Белия дом“, споделя Бенет, като добавя, че наистина изглежда, че Мелания е започнала да се чувства комфортно с тази роля.

След като се премести във Вашингтон, Мелания започна активно да изпълнява задълженията на първа дама, организирайки обеди и държавни вечери за чуждестранни лидери. Тя също така се фокусира върху естетиката на Белия дом, като нареди сериозни ремонти и избра пищна коледна украса (въпреки че веднъж беше тайно записана да се оплаква от този процес).

Облеклото ѝ често беше обект на медийно внимание, особено след като бе забелязана с яке с надписа „Наистина не ми пука, а на теб?“ по време на посещение в център за задържане на мигрантски деца през 2018 г.

the liberal fantasy that Melania Trump isn’t a willful participant in Trump’s charades is asinine



believe her when she tells you “i don’t really care, do you?” pic.twitter.com/ILKoqkfpv8