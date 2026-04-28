Мелания Тръмп „избухна“ срещу Джими Кимъл: „Той е страхливец“

П ървата дама на САЩ Мелания Тръмп призова в понеделник ABC да накаже телевизионния водещ на вечерно шоу Джими Кимъл заради шега, която той направи миналата седмица в предаването си. Президентът Доналд Тръмп също се включи, заявявайки, че комикът трябва да бъде уволнен.

„Омразната и насилствена реторика на Кимъл има за цел да раздели страната ни“, написа първата дама в X. „Неговият монолог за моето семейство не е комедия – думите му са разяждащи и задълбочават политическата болест в Америка“, добави тя.

Мелания очевидно визираше епизода от четвъртък на „Джими Кимъл на живо!“ („Jimmy Kimmel Live!“), в който Кимъл пародира предстоящата вечеря на кореспондентите в Белия дом и отбеляза, че Доналд Тръмп ще присъства за първи път като президент.

„И разбира се, нашата първа дама, Мелания, е тук. Вижте – толкова красива. Г-жо Тръмп, имате сияние като на бъдеща вдовица“, каза Кимъл, преструвайки се на водещ на „алтернативна“ вечеря на кореспондентите, пише The Washington Post.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America.



People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

Президентът Тръмп призова комикът да бъде уволнен в публикация в Truth Social в понеделник. „Оценявам факта, че толкова много хора са възмутени от отвратителния призив на Кимъл към насилие, и нормално не бих реагирал на нищо, което той е казал, но това е нещо далеч отвъд границите на допустимото“, написа президентът. „Джими Кимъл трябва незабавно да бъде уволнен от Disney и ABC“.

Disney, ABC и Кимъл не отговориха незабавно на запитванията за коментар.

Скечът на Кимъл беше излъчен преди същинската вечеря на кореспондентите в събота, която беше прекъсната, след като въоръжен мъж нахлу на контролно-пропускателен пункт за сигурност в хотел „Вашингтон Хилтън“, където се провежда годишното събитие. Заподозреният, Коул Томас Алън, беше обвинен в понеделник в опит за покушение срещу президента.

На пресконференция в понеделник прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит сравни коментарите на Кимъл за първата дама с реториката на заподозрения, който според твърденията се е описал като „приятелски настроен федерален убиец“ в писмо до членове на семейството си преди събитието.

„Кой човек с всичкия си би казал, че една съпруга би сияела заради потенциалното убийство на своя любим съпруг?“, каза Ливит, добавяйки: „Този вид реторика за президента, първата дама и неговите поддръжници е напълно налудничава. И е невероятно, че американският народ я консумира нощ след нощ“.

Притежаваната от Disney телевизия ABC временно спря шоуто на Кимъл през септември след консервативна реакция заради коментари, които Кимъл направи след убийството на инфлуенсъра Чарли Кърк.

Кимъл привлече вниманието на председателя на Федералната комисия по комуникациите Брендън Кар с монолога си от 15 септември, в който той каза, че „бандата на MAGA“ „отчаяно се опитва да характеризира“ заподозрения Тайлър Робинсън „като нещо различно от един от тях и прави всичко възможно, за да трупа политически точки от това“.

Дни по-късно Кар разкритикува водещия на вечерното шоу, намеквайки в интервю за подкаст, че агенцията може да отнеме лицензите за излъчване. „Можем да направим това по лесния или по трудния начин“, каза тогава Кар на консервативния подкаст водещ Бени Джонсън. „Тези компании могат да намерят начини да променят поведението си и да предприемат действия срещу Кимъл, или за FCC предстои допълнителна работа“.

Решението за спиране на шоуто на Кимъл предизвика широко разпространена критика, включително от някои консерватори като сенатор Тед Круз (републиканец от Тексас). До следващата седмица „Джими Кимъл на живо!“ се завърна в ефир.

В изявлението си първата дама описа Кимъл като „страхливец“, който „се крие зад ABC, защото знае, че телевизията ще продължи да го прикрива, за да го защити“, преди да призове телевизията да „заеме позиция“.