Масирана нощна атака в Запорожие, 11 пострадали, сред които и деца

"Единадесет души са пострадали, сред тях са три деца от три до шест години, в резултат на нощната масирана атака в Запорожие. На всички се оказва медицинска помощ", съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в приложението Телеграм.

Град Запорожие и регионът няколко часа бяха под руска масирана атака с ракети и дронове, се казва в съобщението на областния управител.

"Избухнаха много пожари в жилищни сгради. Има разрушения. Има удар по общежитие - няколко етажа са разрушени там. Повредени са и инфраструктурни съоръжения", информира Иван Фьодоров.

Град Запорожие, разположен в югоизточна Украйна, остава под постоянен прицел на руските сили от началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. Въпреки че самият град е под контрола на Украйна, регионът редовно е обект на ракетни и дрон атаки, често насочени към жилищни райони и гражданска инфраструктура.

Според украинските власти, само през последните месеци са отчетени десетки удари, при които са нанесени значителни материални щети. Председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров редовно информира за последствията от атаките, включително разрушени жилищни сгради, обществени обекти и повредени енергийни съоръжения.

При една от най-тежките атаки на 8 януари 2025 г. загинаха най-малко 13 души, а над 110 бяха ранени, според данни на Мониторинговата мисия на ООН за правата на човека в Украйна. Сред жертвите е имало и деца. Подобни случаи са отбелязани и през следващите месеци, като в града неколкократно е обявяван ден на траур в памет на цивилните загинали.

Запорожка област има многопластов етнически състав. Според последното официално преброяване от 2001 г., в региона живеят над 27 000 етнически българи, концентрирани основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район — територии, които понастоящем се намират под руска окупация. Българската общност в областта е потомък на преселници от Бесарабия, заселили се там през 1861–1862 г.