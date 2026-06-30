Свят

Манията по Донбас: Русия смени за 15-и път датата за победа, докато закъсва за гориво

Дроновете на Киев предизвикаха дълбока криза с горивата в Русия, Москва обмисля връщането на нискокачествен бензин; украински милионер е ранен при атентат в Монако

30 юни 2026, 11:17
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Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

Владимир Путин: Русия трябва да увеличи производството и доставките на ПВО

У краинският президент Володимир Зеленски се подигра открито с провалените военни планове на Кремъл за пълното превземане на Източна Украйна. В традиционното си среднощно обръщение държавният глава подчерта, че руското политическо ръководство е развило „натрапчива мания“ по отношение на Донбас и вече 15 пъти е поставяло крайни срокове на армията си, които впоследствие са били проваляни.

(Във видеото: Трима тежко ранени при експлозия на „пакет-бомба“ в Монако)

„От началото на пълномащабната война на руската армия са давани цели 15 крайни срока за превземането на Донецка област. Те живеят с тази илюзия вече 15 пъти“, заяви Зеленски.

Русия: Заплахите на Зеленски за удари по Кремъл са безотговорни

Той изреди хронологията на несбъднатите заповеди на Владимир Путин – от пролетта на 2022 г., през нови дати в края на 2023 г., до поредица от „финални срокове“ през изминалите години, целящи да убедят международните партньори на Киев, че Украйна ще падне. Зеленски предупреди, че ако Москва не прекрати войната на изтощение, Путин ще трябва отново да мести сроковете или да „жертва още един милион свои войници срещу украинската стена“.

Изявлението дойде в отговор на коментар от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който по-рано потвърди, че условията на Русия за мир остават непроменени от 2024 г. – Киев да се изтегли напълно от четирите анексирани области и да се откаже от НАТО.

Зеленски е наредил 40-дневна масирана операция срещу руски цели

Горивна криза в Русия след масирани удари по рафинерии

Подигравките на Зеленски съвпадат с ескалираща икономическа криза в Русия, предизвикана от мащабната кампания на Киев с бойни дронове срещу руската енергийна инфраструктура. Само през последната нощ противовъздушната отбрана на Москва е прихванала 419 украински безпилотни апарата.

Пораженията по рафинериите са толкова сериозни, че руското правителство обмисля безпрецедентни мерки за справяне с дефицита на горива. Според изтекъл правителствен документ, цитиран от вестник „Комерсант“, Москва може временно – до юли 2027 г. – да разреши на компаниите да произвеждат и внасят нискокачествен бензин и дизел от стандарта „Евро-2“ (с високо съдържание на сяра), който е забранен в Русия от 2013 г. Владимир Путин призна за наличието на локални дефицити на гориво, но увери, че държавата овладява ситуацията.

Украински дронове удариха нефтена база и военен обект в Русия

Същевременно украинският Генерален щаб докладва за успешни тежки удари дълбоко зад фронтовата линия, при които са разрушени три ключови моста (един автомобилен край Новоазовск и два железопътни в Луганска област), използвани от Русия за пренос на оръжие и боеприпаси.

Жертви от двете страни и „разрушители на сгради“ в Харков

Военните действия продължават да вземат цивилни жертви:

В Русия: При падане на отломки от свален дрон върху частна къща в Московска област е загинало 6-месечно бебе. Друг цивилен е убит при нощна атака в Белгородска област.

В Украйна: Руска авиация е ударила Харков с мощни планиращи бомби, тежащи 675 кг (известни сред руските блогъри като „разрушители на сгради“). При нападението е загинала 23-годишна жена, а десетки са ранени.

Мистериозен атентат срещу украински олигарх в Монако

Междувременно международен отзвук предизвика тежък инцидент в Монако. Украинският строителен магнат и олигарх Вадим Ермолаев и съпругата му са в критично състояние и се борят за живота си след експлозия в жилищна сграда в княжеството. При взрива, причинен от оставена чанта пред входа на резиденция, е ранено и 13-годишно дете.

Властите в Монако и Франция дефинираха случая като „грозно посегателство“ и целенасочена атака. Издирва се заподозрян, който е заснет от камерите за видеонаблюдение да пресича френската граница пеша непосредствено след взрива.

Източник: Independent    
Володимир Зеленски войната в Украйна Русия енергийна криза военен конфликт
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