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Кисело зеле вместо „фаст фуд“: Странната диета на американските политици

Ферментирали храни и червено месо стават част от хранителния режим на високопоставени членове на кабинета, според медийни публикации

30 юни 2026, 07:52
Кисело зеле вместо „фаст фуд“: Странната диета на американските политици
Източник: БТА

Д окато президентът Доналд Тръмп е известен с привързаността си към бързото хранене, в неговата администрация се е наложила една съвсем различна, изключително необичайна хранителна тенденция. Водещи членове на кабинета сега се хранят с големи количества ферментирало зеле, комбинирано с червено месо, съобщи "Франкфуртер Рундшау" .

Това, което започна като личен здравословен експеримент на министъра на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, се превърна в истинска мания в администрацията на САЩ, отбелязва изданието.

Движещата сила зад тази диета е лекарят и здравен консултант д-р Шон О'Мара. Лекарят, който се рекламира като консултант на високопоставени ръководители, препоръчва строга диета: много говеждо месо от животни, хранени с трева, допълнено с ферментирали храни като кисело зеле, кимчи и кисело мляко. В същото време захарта и алкохолът са строго забранени.

Шокиращите резултати, след като журналист опита диетата на Тръмп

Според репортаж в британския вестник  "Индипендънт"  политиците плащат висока цена за това - директната консултация с О'Мара струва изумителните 18 000 долара, докато простите "планове за оптимизация" започват от 8 000 долара. Но за членовете на кабинета инвестицията изглежда си струва. Робърт Кенеди-младши твърди, че е отслабнал с около 20 паунда (около девет килограма) само за 30 дни, като е преминал програмата, и е загубил значително количество опасни коремни мазнини. "(Вицепрезидентът) Джей Ди Ванс също спазва диетата и можете да видите колко различно изглежда“, похвали се Кенеди наскоро по време на участие в Мичиган, цитиран от "Уошингтън Икзаминър" .

Всъщност, манията по киселото зеле е обхванала големи части от правителството. Според медийни съобщения в "Уолстрийт Джърнъл", освен Робърт Кенеди-младши и вицепрезидента Джей Ди Ванс , министърът на търговията Хауърд Лътник и министърът на транспорта Шон Дъфи също са ентусиазирани поддръжници на здравословното хранене. Например се твърди, че Джей Ди Ванс се храни с яйца, кисели краставички, горски плодове и кисело зеле за обяд, а говеждо или агнешко - също с кисело зеле - за вечеря.

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Експертите по хранене гледат на тенденцията със смесени чувства. В интервю за "Индипендънт" диетолозите потвърдиха, че ферментиралите храни са пълни с пробиотици, фибри и витамин C. Те обаче посочиха също, че никоя храна сама не може да излекува болестите.

Освен това, лекарите предупредиха да не се гледа на зелето като на чудо за отслабване. В скорошна статия в медицинския портал "МедПейдж Тудей" експерти подчертаха, че бърза загуба на тегло за толкова кратко време не се дължи на ферментация, а по-скоро на драстично намаляване на калориите и въглехидратите, както и на проста загуба на вода.

Диетолозите също предупреждават, че внезапната консумация на големи количества кисело зеле може да доведе до силно подуване на корема и потенциално опасни нива на прием на натрий чрез саламурата. 

Източник: БТА, Пламен Йотински    
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