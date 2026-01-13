България

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

„По-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът

13 януари 2026, 10:37
Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение

Хаос в сметките за парно, след като съдът на ЕС отмени формулата за дялово разпределение
Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате

Слави Трифонов: Македонците ще гледат ЕС през крив макарон – това заслужавате
Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново

Тийнейджъри се опитаха да платят с реквизитна евробанкнота в магазин във Велико Търново
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
В Русе учениците се връщат в клас

В Русе учениците се връщат в клас
До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне

До 12° през следващите дни - облачно време днес, но от сряда предстои затопляне
Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван

Тежка катастрофа в София, кола се обърна по таван
Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

Има задържан за нападението срещу българското посолство в Скопие

З аболеваемостта от грип и остри респираторни инфекции в страната засега е по-ниска в сравнение със същия период на миналата година, но се очаква рязко увеличение на случаите в следващите седмици. Това заяви епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По официални данни за последната седмица заболеваемостта в страната е 133 случая на 10 000 души, което е с около 30 пункта по-ниско спрямо същата седмица на миналата година. Според проф. Кантарджиев това показва, че има известно забавяне на грипната вълна, което той обяснява с климатичните условия и наличието на колективен имунитет. „Това означава, че по-тежките седмици тепърва предстоят. Очаквам бурно разпространение на грипа, като пикът най-вероятно ще бъде в началото на февруари“, посочи специалистът.

Най-висока заболеваемост към момента се отчита в областите Варна и Силистра, а сред децата във възрастовата група от 5 до 14 години най-много случаи има в Русе, Силистра, Шумен и Ямбол. Засега не се налага въвеждане на строги противоепидемични мерки, но експертът подчерта, че те трябва да се прилагат навреме – при рязко покачване на случаите в рамките на няколко дни.

Проф. Кантарджиев напомни, че за здрав възрастен човек до пет вирусни инфекции годишно се считат за нормални, а при децата – до осем. Повод за притеснение има, ако заболяванията зачестят, протичат по-тежко или се възстановяват необичайно бавно. В такива случаи е препоръчително да се направи изследване на имунната система след консултация с лекар.

По отношение на лечението специалистът подчерта, че при типични симптоми на грип – висока температура, болки в мускулите, силна отпадналост и главоболие – трябва бързо да се потърси лекар и при необходимост да се започне антивирусна терапия. Той предупреди, че имуностимуланти по време на остра вирусна инфекция не са препоръчителни, тъй като могат да доведат до усложнения.

„Антибиотици се използват само при доказана бактериална инфекция – например при промяна в цвета на храчките към зеленикаво, болки в гърдите или съмнение за пневмония“, обясни проф. Кантарджиев.

Като естествена подкрепа за имунитета той препоръча традиционната българска кухня – кисело зеле, ферментирали зеленчуци, добре узряло бяло саламурено сирене и редовна консумация на кисело мляко.

По темата

Източник: Nova.bg    
грип остри респираторни инфекции проф Кантарджиев грипна вълна заболеваемост противоепидемични мерки имунитет лечение на грип имуностимуланти българска кухня
Последвайте ни
Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

Проф. Кантарджиев: Кисело зеле, сирене и кисело мляко срещу грипа

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

3,5 млн. евро за кола в България: КАТ разкри най-скъпите автомобили, регистрирани през 2025 г.

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

Валутата на Иран се срина: 1 ирански риал вече струва 0 евро

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

След партито беше нейното шоу: Дженифър Лопес с рокля, която открадна вечерта на „Златен глобус“

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
<p>Кой има имен ден на 13 януари</p>
Ексклузивно

Кой има имен ден на 13 януари

Преди 3 часа
<p>Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин</p>
Ексклузивно

Минус 15°: Къде беше най-студено тази сутрин

Преди 4 часа
Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ
Ексклузивно

Защо Европа не се осмелява да отговори твърдо на САЩ

Преди 4 часа
Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки
Ексклузивно

Грипът настъпи: Област Варна въвежда противоепидемични мерки

Преди 3 часа

Виц на деня

Януари е, когато всички са дебели, а навън е студено и тъмно. Гошко, на 4 години.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Проучвания свързват често срещани консерванти с рак и диабет тип 2

Любопитно Преди 21 минути

Изследователите направиха задълбочен анализ на 17 консерванта, консумирани от поне 10% от участниците, и установиха, че 11 от тях нямат връзка с рака

,

"Мъртъв ли си?": Популярното китайско приложение за млади хора, живеещи сами

Свят Преди 22 минути

Приложението стартира през май миналата година без особена помпозност, но вниманието около него експлодира през последните седмици

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Жена разбра, че е „алергична“ към мъжа си след години опити за бебе

Любопитно Преди 49 минути

Алекс Мърфи Клайн открила, че тялото ѝ реагира на ДНК-то на съпруга ѝ Пол по начин, който предотвратява бременността

<p>Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран</p>

Доналд Тръмп санкционира всички търговски партньори на Иран

Свят Преди 53 минути

Очаква се екипът по национална сигурност на Тръмп да проведе среща в Белия дом във вторник, 13 януари, за да обсъди опциите за Иран

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Мащабни ремонти спряха полетите до гръцки острови

Любопитно Преди 56 минути

Затварянето вече доведе до отменени полети, пренасочване на пътници и загуби за местния туристически бизнес

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Американският сенатор Марк Кели заведе дело срещу Пентагона

Свят Преди 1 час

В съдебния иск се твърди, че действията на министерството са неконституционни, като се аргументира, че правото на Кели на свобода на словото е било нарушено

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Синът на последния ирански шах призова САЩ за бърза намеса в Иран

Свят Преди 1 час

Според Реза Пахлави реакцията на Вашингтон би могла да ограничи жертвите и да ускори падането на настоящото ръководство

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Иран е освободил гръцки танкер, задържан през 2024 г.

Свят Преди 1 час

Иран предупреди САЩ, че действията им "няма да останат без отговор"

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Минесота и Илинойс съдят администрацията на Тръмп заради имиграционни операции

Свят Преди 1 час

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

„Бяхме измамени“: Как рускиня примамва чужденци да се бият в Украйна

Свят Преди 1 час

Полина Александровна Азарних, 40-годишна бивша учителка, използва канал в Telegram, за да примамва млади мъже, често от бедни държави, да се присъединят към руската армия

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

Украинка е в болница след инцидент с тротинетка в Несебър

България Преди 1 час

Жената е пострадала в квартал „Стадиона“

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Обжалват присъдата на Марин Льо Пен в Париж

Свят Преди 1 час

Льо Пен бе осъдена на 31 март миналата година на 4 години лишаване от свобода под домашен арест - 2 от тях условно, и получи 5-годишна забрана да заема обществени длъжности, освен това съдът ѝ наложи глоба от 100 000 евро

<p>Бебешки кутии, сауни и скъп алкохол: Как да живеем&nbsp;в най-щастливата страна</p>

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант във Финландия

БезГранично Преди 1 час

Изчерпателен пътеводител за успешно стартиране на нов живот в най-щастливата страна в света, обхващащо документи, финанси, жилище, работа и достъп до здравеопазване

<p>Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini</p>

Apple разлюби OpenAI и ще ползва Google Gemini за услугите си с изкуствен интелект

Технологии Преди 1 час

Платформата на Google ще осигури AI функции за гласовия асистент Siri, но ще се използва и за подобряване на Apple Inteligence, която значително изостава от способностите на своите основни конкуренти. Сделката (не)очаквано ядоса Илон Мъск

<p>Белият дом обяви кога Тръмп ще се срещне с&nbsp;венецуелската опозиционна лидерка</p>

Тръмп ще се срещне с Мария Мачадо в четвъртък във Вашингтон

Свят Преди 2 часа

Снимката е илюстративна

Осъдена българка отново на помощи във Великобритания след измама за £54 млн.

България Преди 2 часа

След разкритие на Daily Mail британските власти започнаха проверка на новите помощи на Цветка Тодорова

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е почистването на зъбите под упойка при възрастните кучета

dogsandcats.bg

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg
1

Ледено студено начало на седмицата

sinoptik.bg
1

Как студът влияе на кожата

sinoptik.bg

Честит рождн ден, Орландо Блум... красивият мъж, който падна, оцеля… и излезе още по-секси!

Edna.bg

„Бях на 11 и исках да бъда забелязана“: Яна Маринова с болезнено откровение за момент, който е променил живота ѝ

Edna.bg

Левски си хареса Винисиус

Gong.bg

Арда с амбициозна програма в Турция

Gong.bg

-16 градуса: Къде беше най-студено във вторник сутрин

Nova.bg

Какво представлява Иранската революционна гвардия

Nova.bg