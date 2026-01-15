Свят

„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп

Министърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп

15 януари 2026, 10:43
„Не знам как още е жив, но има физика на божество“ – Робърт Кенеди за Тръмп
Робърт Кенеди младши   
Източник: GettyImages

М инистърът на здравеопазването и социалните услуги на САЩ Робърт Кенеди младши направи сензационни изявления за президента Доналд Тръмп и други членове на кабинета по време на участие в подкаста на Кейти Милър във вторник, 13 януари, като в един момент дори сравни 79-годишния си началник с божество.

„Той яде наистина лоша храна – това са McDonald’s, бонбони и диетична кола. Той пие диетична кола през цялото време“, обясни 71-годишният Кенеди на съпругата на Милър, след което настоя: „Той има физиката на божество“.

„Не знам как е още жив“, продължи здравният министър. „Той просто се тъпче с отрови по цял ден“, споделя министърът на здравеопазването.

Кенеди допълни, че когато Тръмп пътува, той се храни с храна от големи корпорации, защото „има доверие в нея и не иска да се разболее“, като уточни, че когато се върне в „Мар-а-Лаго“ или в Белия дом, президентът „яде наистина хубава храна“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

Говорителят на Белия дом Къш Десаи отговори на твърденията на Кенеди в изявление за PEOPLE, като заяви: „Секретар Кенеди е прав, както показват шампионските му титли в голфа и безупречните резултати от медицинските му прегледи, президентът Тръмп има физика и нива на енергия, за които повечето млади хора могат само да мечтаят“.

Според Харвардското медицинско училище „изследване, публикувано онлайн на 5 декември 2022 г. в списанието JAMA Neurology, установява връзка между консумацията на големи количества ултрапреработени храни и когнитивен упадък“.

Проучването, в което са участвали 11 000 души без деменция, е изисквало участниците да попълват въпросници за храненето си, докато преминават когнитивни тестове. След осем години изследователите са установили, че хората на средна възраст, които консумират ултрапреработени храни, имат до 28% по-бърз когнитивен спад в сравнение с тези, които ги консумират по-рядко.

Въпреки това Кенеди защити цялостното здравословно състояние на президента. „Той е в невероятно здраве“, заяви Кенеди в подкаста. „Д-р Оз прегледа медицинските му досиета и каза, че той има най-високото ниво на тестостерон, което е виждал при човек над 70 години. Знам, че президентът ще се радва да повторя това“, добави той, докато 34-годишната Кейти се засмя.

В четвъртък, 1 януари, The Wall Street Journal публикува обширен разследващ материал за здравето и начина на живот на Тръмп, озаглавен „Докато се появяват признаци на остаряване, Тръмп реагира с предизвикателство“, в който президентът се описва като човек в „перфектно здраве“.

В статията Тръмп отхвърля снимки и видеа, на които изглежда заспал по време на срещи, и твърди, че често появяващите се синини по ръцете му са резултат от прием на по-висока доза аспирин, отколкото лекарите му препоръчват.

„Казват, че аспиринът е добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да тече през сърцето ми“, каза Тръмп пред изданието. „Искам хубава, рядка кръв да тече през сърцето ми. Това има ли смисъл?“.

По темата

Източник: PEOPLE    
Доналд Тръмп здраве на Тръмп Робърт Кенеди младши хранителни навици бърза храна ултрапреработени храни когнитивен упадък аспирин стареене медицински прегледи
