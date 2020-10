Макрон: "Ислямистите няма да спят спокойно във Франция"

Ф ренската полиция започна операции срещу "десетки лица" с ислямистки възгледи, обяви министърът на вътрешните работи Жералд Дарманен, потвърждавайки, че преподавателят по история, обезглавен в петък, е бил жертва на "фатва", пише DW.

Атака с нож в Париж, обезглавиха учител, показвал карикатури на Мохамед в клас

France: Police operations underway after teacher's beheading Dozens of suspected Islamist extremists are being investigated in connection with the beheading of a teacher in northern Paris. France's interior minister says the father of a pup... https://t.co/lAHCqCkq31 #EU #Europe pic.twitter.com/zj2DoYWuw8