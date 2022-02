Макрон и Путин говориха 105 минути по телефона, какво се договориха

П резидентите на Франция и на Русия Еманюел Макрон и Владимир Путин се договориха днес да положат всички усилия за бързо постигане на примирие в Източна Украйна, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

